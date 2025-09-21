https://sputnik-georgia.ru/20250921/gruzinskie-paradzyudoisty-vpervye-stali-chempionami-evropy-v-komandnom-zachete-295035654.html

Грузинские парадзюдоисты впервые стали чемпионами Европы в командном зачете

Грузинские парадзюдоисты впервые стали чемпионами Европы в командном зачете

Sputnik Грузия

Всего на чемпионате Европы 2025 года в Тбилиси сборная Грузии завоевала десять медалей 21.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-21T17:19+0400

2025-09-21T17:19+0400

2025-09-21T18:59+0400

спорт

грузия

новости

чемпионат европы по дзюдо

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/15/295035489_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d1f294bf349bf7a79ccbaed5db76c818.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Сборная Грузии по парадзюдо завершила чемпионат Европы с историческим результатом: грузинские спортсмены впервые стали чемпионами континентального первенства в командном зачете. Всего на чемпионате Европы 2025 года в Тбилиси сборная Грузии завоевала десять медалей: четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые. В турнире, который стартовал 19 сентября, приняли участие около 200 представителей из 20 стран, в том числе многократные чемпионы мира и Европы. Сборную Грузии по парадзюдо представили четырнадцать дзюдоистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, чемпионат европы по дзюдо