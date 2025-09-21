https://sputnik-georgia.ru/20250921/gruzinskie-paradzyudoisty-vpervye-stali-chempionami-evropy-v-komandnom-zachete-295035654.html
Грузинские парадзюдоисты впервые стали чемпионами Европы в командном зачете
Грузинские парадзюдоисты впервые стали чемпионами Европы в командном зачете
Всего на чемпионате Европы 2025 года в Тбилиси сборная Грузии завоевала десять медалей
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Сборная Грузии по парадзюдо завершила чемпионат Европы с историческим результатом: грузинские спортсмены впервые стали чемпионами континентального первенства в командном зачете. Всего на чемпионате Европы 2025 года в Тбилиси сборная Грузии завоевала десять медалей: четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые. В турнире, который стартовал 19 сентября, приняли участие около 200 представителей из 20 стран, в том числе многократные чемпионы мира и Европы. Сборную Грузии по парадзюдо представили четырнадцать дзюдоистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Грузинские парадзюдоисты впервые стали чемпионами Европы в командном зачете
17:19 21.09.2025 (обновлено: 18:59 21.09.2025)
Всего на чемпионате Европы 2025 года в Тбилиси сборная Грузии завоевала десять медалей
