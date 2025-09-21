https://sputnik-georgia.ru/20250921/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-295019920.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259213358_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_7fc18b5f22dffce53a05a9c3e2347f4d.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2025 года вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,7 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за восемь месяцев 2025 года составила 10,5%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 94,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 42,5 тысячи тонн минеральных и газированных вод с содержанием сахара, 37,5 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 21 тысячи тонн спиртных напитков, а также 6,9 тысячи тонн плодов.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-августе текущего года из соседней страны завезли 191,1 тысячи тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли 510,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 501,6 тысячи тонн природного и попутного газов, 61,6 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали, а также 4,7 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2025 года вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,7 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за восемь месяцев 2025 года составила 10,5%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-август 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
480,7
2,9
Импорт
1 224,8
4,9
Всего
1 705,5
4,3
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 94,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 42,5 тысячи тонн минеральных и газированных вод с содержанием сахара, 37,5 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 21 тысячи тонн спиртных напитков, а также 6,9 тысячи тонн плодов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-август 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
103,3
-24,0
Спиртные напитки
91,8
-5,2
Минеральные воды
51,1
-7,3
Плоды
43,5
75,6
Лимонад
37,4
-9,5
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-августе текущего года из соседней страны завезли 191,1 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 510,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 501,6 тысячи тонн природного и попутного газов, 61,6 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали, а также 4,7 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-август 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
356,5
-2,4
Газ
137,5
25,9
Пшеница и меслин
49,9
17,5
Машины для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры
31,1
348,9
Полуфабрикаты из углеродистой стали
29,1
5059,1
В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.