Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

21.09.2025

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2025 года вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,7 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за восемь месяцев 2025 года составила 10,5%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 94,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 42,5 тысячи тонн минеральных и газированных вод с содержанием сахара, 37,5 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 21 тысячи тонн спиртных напитков, а также 6,9 тысячи тонн плодов.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-августе текущего года из соседней страны завезли 191,1 тысячи тонн пшеницы и меслина.Из России также завезли 510,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 501,6 тысячи тонн природного и попутного газов, 61,6 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали, а также 4,7 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

