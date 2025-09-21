https://sputnik-georgia.ru/20250921/kak-tbilisi-otmechaet-glavnyy-gorodskoy-prazdnik-295033138.html

Как Тбилиси отмечает главный городской праздник

В Тбилиси проходит традиционный праздник города. В этом году его отмечают 20 и 21 сентября, раньше обычного, так как 4 октября в Грузии состоятся выборы в... 21.09.2025, Sputnik Грузия

Основные площадки праздника расположены на площади Орбелиани, в парке Рике и районе Абанотубани.Здесь гостей встречают концерты, театральные постановки, спортивные соревнования, кинотеатры под открытым небом, фотозоны и масштабные инсталляции.Для детей подготовлены музыкальные шоу, игры и развлекательные программы. Традиционной частью Тбилисоба осталась церемония вручения звания "Почетный гражданин Тбилиси".Финальным аккордом станет гала-концерт 21 сентября на площади Европы.Тбилисоба по-прежнему объединяет жителей столицы, сохраняя атмосферу радости, традиций и грузинского гостеприимства.

