Как Тбилиси отмечает главный городской праздник

Основные площадки праздника расположены на площади Орбелиани, в парке Рике и районе Абанотубани.Здесь гостей встречают концерты, театральные постановки, спортивные соревнования, кинотеатры под открытым небом, фотозоны и масштабные инсталляции.Для детей подготовлены музыкальные шоу, игры и развлекательные программы. Традиционной частью Тбилисоба осталась церемония вручения звания "Почетный гражданин Тбилиси".Финальным аккордом станет гала-концерт 21 сентября на площади Европы.Тбилисоба по-прежнему объединяет жителей столицы, сохраняя атмосферу радости, традиций и грузинского гостеприимства.
12:24 21.09.2025 (обновлено: 12:48 21.09.2025)
В Тбилиси проходит традиционный праздник города. В этом году его отмечают 20 и 21 сентября, раньше обычного, так как 4 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления
Основные площадки праздника расположены на площади Орбелиани, в парке Рике и районе Абанотубани.
Здесь гостей встречают концерты, театральные постановки, спортивные соревнования, кинотеатры под открытым небом, фотозоны и масштабные инсталляции.
Для детей подготовлены музыкальные шоу, игры и развлекательные программы. Традиционной частью Тбилисоба осталась церемония вручения звания "Почетный гражданин Тбилиси".
Финальным аккордом станет гала-концерт 21 сентября на площади Европы.
Тбилисоба по-прежнему объединяет жителей столицы, сохраняя атмосферу радости, традиций и грузинского гостеприимства.