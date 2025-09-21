https://sputnik-georgia.ru/20250921/kaladze-genassambleya-oon--esche-odna-platforma-dlya-togo-chtoby-mir-uznal-pravdu-295036476.html

Каладзе: Генассамблея ООН – еще одна платформа для того, чтобы мир узнал правду

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН – важная платформа, которую следует использовать, чтобы мир смог узнать правду, заявил Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. Президент Грузии Михаил Кавелашвили направился с визитом в США, где выступит с речью на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В рамках визита запланированы двусторонние встречи высокого уровня. Президент Грузии проведет встречу с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. По его словам, главная задача властей Грузии – начать отношения с США с новой страницы и углубить дружеские отношения. Автор законопроекта MEGOBARI конгрессмен Джо Уилсон, известный критикой "Грузинской мечты", на своей странице в соцсети сообщил, что инициированная им поправка о "Непризнании грузинского кошмара" включена в Акт об авторизации Государственного департамента США. До этого конгрессмен встречался с лидерами бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которые прибыли в Вашингтон. На фоне визита лидеров "Национального движения", Департамент юстиции США опубликовал данные, согласно которым бывшая правящая партия Грузии заплатила американской лоббистской компании Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 360 тысяч долларов (более 972 тысяч лари). Соглашение было оформлено 7 июля 2025 года. В обязанности компании входит поддержка дипломатической деятельности оппозиционной партии в США, углубление отношений с американской стороной и содействие обеспечению свободных и справедливых выборов в Грузии. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

