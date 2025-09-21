https://sputnik-georgia.ru/20250921/moshennichestvo-s-nedvizhimostyu-v-adzharii--raskryta-prestupnaya-gruppa-295036870.html

Мошенничество с недвижимостью в Аджарии – раскрыта преступная группа

Мошенничество с недвижимостью в Аджарии – раскрыта преступная группа

Sputnik Грузия

Следствием установлено, что обвиняемые создали преступную группу и распределили между собой роли в целях незаконного получения финансовой выгоды в крупном... 21.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-21T21:53+0400

2025-09-21T21:53+0400

2025-09-21T21:53+0400

происшествия

грузия

новости

аджария

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280970603_350:425:1280:948_1920x0_80_0_0_713599d6d0e29d304502a96b8fd0732e.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Четыре человека задержаны в Аджарии по обвинению в мошенничестве с недвижимостью в особо крупном размере – ущерб составил 450 тысяч лари, сообщили в МВД. Задержанным 23, 28, 43 года. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Следствием установлено, что обвиняемые создали преступную группу и распределили между собой роли в целях незаконного получения финансовой выгоды в крупном размере. Обвиняемые убеждали граждан, заинтересованных в залоге недвижимости в Батуми, что в их распоряжении имеются конкретные объекты, которые они могут передать во временное пользование клиентам в обмен на определенную сумму. В результате преступных действий обвиняемых пострадали 16 граждан. Сумма присвоенных денег составила 461,3 тысячи лари. Полиция установила членов преступной группы и задержала их в качестве обвиняемых. Среди задержанных есть женщина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, аджария, мвд грузии