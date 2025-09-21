https://sputnik-georgia.ru/20250921/moshennichestvo-s-nedvizhimostyu-v-adzharii--raskryta-prestupnaya-gruppa-295036870.html
Мошенничество с недвижимостью в Аджарии – раскрыта преступная группа
Мошенничество с недвижимостью в Аджарии – раскрыта преступная группа
Sputnik Грузия
Следствием установлено, что обвиняемые создали преступную группу и распределили между собой роли в целях незаконного получения финансовой выгоды в крупном... 21.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-21T21:53+0400
2025-09-21T21:53+0400
2025-09-21T21:53+0400
происшествия
грузия
новости
аджария
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280970603_350:425:1280:948_1920x0_80_0_0_713599d6d0e29d304502a96b8fd0732e.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Четыре человека задержаны в Аджарии по обвинению в мошенничестве с недвижимостью в особо крупном размере – ущерб составил 450 тысяч лари, сообщили в МВД. Задержанным 23, 28, 43 года. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Следствием установлено, что обвиняемые создали преступную группу и распределили между собой роли в целях незаконного получения финансовой выгоды в крупном размере. Обвиняемые убеждали граждан, заинтересованных в залоге недвижимости в Батуми, что в их распоряжении имеются конкретные объекты, которые они могут передать во временное пользование клиентам в обмен на определенную сумму. В результате преступных действий обвиняемых пострадали 16 граждан. Сумма присвоенных денег составила 461,3 тысячи лари. Полиция установила членов преступной группы и задержала их в качестве обвиняемых. Среди задержанных есть женщина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280970603_453:340:1280:960_1920x0_80_0_0_ecb84d758b8ff46fc8bedff89f41e64b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, аджария, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, аджария, мвд грузии
Мошенничество с недвижимостью в Аджарии – раскрыта преступная группа
Следствием установлено, что обвиняемые создали преступную группу и распределили между собой роли в целях незаконного получения финансовой выгоды в крупном размере
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Четыре человека задержаны в Аджарии по обвинению в мошенничестве с недвижимостью в особо крупном размере – ущерб составил 450 тысяч лари, сообщили в МВД.
Задержанным 23, 28, 43 года. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что обвиняемые создали преступную группу и распределили между собой роли в целях незаконного получения финансовой выгоды в крупном размере.
Обвиняемые убеждали граждан, заинтересованных в залоге недвижимости в Батуми, что в их распоряжении имеются конкретные объекты, которые они могут передать во временное пользование клиентам в обмен на определенную сумму.
В результате преступных действий обвиняемых пострадали 16 граждан. Сумма присвоенных денег составила 461,3 тысячи лари.
Полиция установила членов преступной группы и задержала их в качестве обвиняемых. Среди задержанных есть женщина.