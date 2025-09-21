https://sputnik-georgia.ru/20250921/obilnye-osadki-sozdali-problemy-zhitelyam-zapadnoy-gruzii-295036211.html
Обильные осадки создали проблемы жителям Западной Грузии
Осадки повредили водопропускные трубы мостов, на часть дорог сошли оползни 21.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Сильный дождь, обрушившийся на регионы Западной Грузии, создал проблемы жителям нескольких районов Самегрело - Земо Сванети. В результате обильных осадков были затоплены дороги, приусадебные участки и первые этажи жилых домов в Цаленджиха, Хоби и Поти. Осадки повредили водопропускные трубы мостов, на часть дорог сошли оползни. На месте с утра воскресенья работали группы Службы по управлению ЧС. Движение по проблемным участкам вскоре было возобновлено. В Поти обильные осадки затруднили движение пешеходов и легкового транспорта. Также были затоплены жилые дома и коммерческие объекты. В мэрии Поти сообщили, что все соответствующие службы мобилизованы. В настоящее время ведется регистрация пострадавших семей для оказания им помощи в рамках имеющихся возможностей. Дожди, град, грозы и сильный ветер продлятся на западе Грузии до конца дня 21 сентября. Накануне сильный дождь и шторм на море создал проблемы жителям Батуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Обильные осадки создали проблемы жителям Западной Грузии
18:22 21.09.2025 (обновлено: 19:01 21.09.2025)
Осадки повредили водопропускные трубы мостов, на часть дорог сошли оползни
