Первый снег выпал в Аджарии и Сванети

По словам местных жителей, они не ожидали снега так рано и до сих пор не собрали урожай 21.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Первый снег неожиданно для местных жителей выпал в районах высокогорной Аджарии, а также Сванети, фотографии заснеженного ландшафта появились в социальной сети. Высота снежного покрова в селах муниципалитета Хуло достигает 5 сантиметров, в том числе на перевале Годердзи и в Бешуми. По словам местных жителей, они не ожидали снега так рано и до сих пор не собрали урожай. По данным местной мэрии, первый снег на данном этапе не вызвал никаких проблем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

