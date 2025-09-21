Первый снег выпал в Аджарии и Сванети

https://sputnik-georgia.ru/20250921/pervyy-sneg-vypal-v-adzharii-i-svaneti-295037044.html
2025-09-21T22:52+0400
2025-09-21T22:52+0400
2025-09-21T22:52+0400
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Первый снег неожиданно для местных жителей выпал в районах высокогорной Аджарии, а также Сванети, фотографии заснеженного ландшафта появились в социальной сети. Высота снежного покрова в селах муниципалитета Хуло достигает 5 сантиметров, в том числе на перевале Годердзи и в Бешуми. По словам местных жителей, они не ожидали снега так рано и до сих пор не собрали урожай. По данным местной мэрии, первый снег на данном этапе не вызвал никаких проблем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
