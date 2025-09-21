https://sputnik-georgia.ru/20250921/tbilisoba-2025---kto-v-etom-godu-poluchil-zvanie-pochetnogo-grazhdanina-tbilisi-295031735.html

"Тбилисоба-2025" – кто в этом году получил звание почетного гражданина Тбилиси

"Тбилисоба-2025" – кто в этом году получил звание почетного гражданина Тбилиси

21.09.2025

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Торжественная церемония награждения почетных граждан Тбилиси прошла в рамках празднования дня города "Тбилисоба-2025" – звания в этом году удостоились 30 человек, сообщили в пресс-службе мэрии.Мэр Тбилиси Каха Каладзе вручил каждому из них символический ключ от Тбилиси и удостоверение. Церемония прошла во Дворце государственных церемоний. В этом году почетными гражданами Тбилиси стали 30 человек, среди которых дипломат, доктор политических наук, профессор Зураб Абашидзе, актер Гога Пипинашвили, актер и заслуженный артист Грузии Нугзар Квашали, композитор Давид Евгенидзе, актриса Нанули Сараджишвили, художник Николоз Шенгелая. На церемонии награждения почетных граждан Тбилиси присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Тбилисоба - 2025" завершится в 20:00 21 сентября грандиозным гала-концертом на площади Европы. "Тбилисоба" в столице в этом году отмечают 20 и 21 сентября на трех площадках: в парке Рике, Абанотубани и площади Орбелиани, где гостей ждут различные культурные и развлекательные мероприятия. Дважды празднование Дня города было отменено (в 2020 году – из-за пандемии коронавируса и в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом), состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки. Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

