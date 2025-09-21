https://sputnik-georgia.ru/20250921/voennyy-neytralitet-kak-garantiya-mira-dlya-gruzii--video-295042081.html

Военный нейтралитет как гарантия мира для Грузии? – видео

21 сентября – Международный день мира. В течение последних лет, благодаря внешней политике правительства "Грузинской мечты", в Грузии наступили годы спокойного...

Усилия по сохранению в Грузии мира остались не оценены по заслугам частью населения страны и сторонниками оппозиции. Между политическими оппонентами в лице власти и ее противников высока степень конфронтации и непримиримости.Оппозиция не желает идти на диалог с правительством, не соглашается ни на какие условия. Нынешнюю власть ее активисты называют "пророссийской". Но основанием для этого служит лишь то, что правительство не дало вовлечь страну в новый конфликт и отказалось принимать активное участие в процессах на Украине и в новом противостоянии с Россией.

