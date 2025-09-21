https://sputnik-georgia.ru/20250921/voennyy-neytralitet-kak-garantiya-mira-dlya-gruzii--video-295042081.html
Военный нейтралитет как гарантия мира для Грузии? – видео
Военный нейтралитет как гарантия мира для Грузии? – видео
Sputnik Грузия
21 сентября – Международный день мира. В течение последних лет, благодаря внешней политике правительства "Грузинской мечты", в Грузии наступили годы спокойного... 21.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-21T15:37+0400
2025-09-21T15:37+0400
2025-09-22T15:37+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
политика
грузия
аналитика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/16/295041782_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6e0e663a3602ed28d24f5e4dc74360b9.jpg
Усилия по сохранению в Грузии мира остались не оценены по заслугам частью населения страны и сторонниками оппозиции. Между политическими оппонентами в лице власти и ее противников высока степень конфронтации и непримиримости.Оппозиция не желает идти на диалог с правительством, не соглашается ни на какие условия. Нынешнюю власть ее активисты называют "пророссийской". Но основанием для этого служит лишь то, что правительство не дало вовлечь страну в новый конфликт и отказалось принимать активное участие в процессах на Украине и в новом противостоянии с Россией.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/16/295041782_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f92d270a9bc1883f627e60683219c15b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, аналитика, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, аналитика, видео
Военный нейтралитет как гарантия мира для Грузии? – видео
15:37 21.09.2025 (обновлено: 15:37 22.09.2025)
21 сентября – Международный день мира. В течение последних лет, благодаря внешней политике правительства "Грузинской мечты", в Грузии наступили годы спокойного и стабильного развития. Но оказалось, это устраивает не всех
Усилия по сохранению в Грузии мира остались не оценены по заслугам частью населения страны и сторонниками оппозиции. Между политическими оппонентами в лице власти и ее противников высока степень конфронтации и непримиримости.
Оппозиция не желает идти на диалог с правительством, не соглашается ни на какие условия. Нынешнюю власть ее активисты называют "пророссийской". Но основанием для этого служит лишь то, что правительство не дало вовлечь страну в новый конфликт и отказалось принимать активное участие в процессах на Украине и в новом противостоянии с Россией.