Выборы в Грузии 2025: обнародованы партийные списки участников в Тбилиси
10:09 21.09.2025 (обновлено: 10:39 21.09.2025)
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Партийные списки для участия в выборах совещательного органа (сакребуло) Тбилиси представили 12 партий.
Выборы в сакребуло Тбилиси будут проходить по смешанной системе: 25 депутатов попадут в городской совещательный орган по голосованию за партии, а 25 – путем прямого голосования в избирательных округах столицы.
По предварительным данным, шансы преодолеть барьер в 4% и попасть в сакребуло Тбилиси есть у четырех партий: "Грузинская мечта", "Гахария за Грузию", "Сильная Грузия – Лело" и "Гирчи".
Sputnik Грузия представляет первые пятерки партийных списков основных конкурентов:
"Грузинская мечта"
Шалва Сутиашвили
Тинатин Ниблошвили
Бека Давитулиани
Гурам Николашвили
Николоз Кахетелидзе
"Сильная Грузия – Лело"
Николоз Черкезишвили
Вахтанг Сургуладзе
Лана Галдава
Георгий Рехвиашвили
Мамука Кацитадзе
"Гахария за Грузию"
Георгий Шарашидзе
Екатерина Удесиани
Заза Тавадзе
Роин Кочорашвили
Даджи Ковзиридзе
"Гирчи"
Давид Панджакидзе
Георгий Гвенетадзе
Эка Ониани
Нугзар Капанадзе
Зураб Бухникашвили.

Выборы в Тбилиси

В столице Грузии 4 октября состоятся выборы мэра и депутатов местного совещательного органа (сакребуло). Согласно предварительным данным, число избирателей составляет 1 035 873 человека.
Тбилисское сакребуло – крупнейший муниципальный совещательный орган страны. Оно состоит из 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам, а остальные – в мажоритарных округах большинством голосов. Чтобы провести кандидата, партия должна набрать более 4% голосов. Депутатом сакребуло может стать гражданин Грузии, достигший 21 года и проживший в стране не менее полугода.
Мэр Тбилиси избирается путем прямого голосования. Кандидат должен быть гражданином Грузии старше 25 лет и проживать на территории страны не менее полугода. Выдвинуть кандидата на должность могут как партии, так и инициативные группы граждан. Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы.
В голосовании в Тбилиси могут участвовать только граждане Грузии старше 18 лет, зарегистрированные в столице или фактически проживающие в городе.
По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий. Желание побороться за пост мэра столицы Грузии выразили 9 кандидатов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
