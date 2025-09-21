https://sputnik-georgia.ru/20250921/vybory-v-gruzii-2025-obnarodovany-partiynye-spiski-uchastnikov-v-tbilisi-295028003.html

Выборы в Грузии 2025: обнародованы партийные списки участников в Тбилиси

Выборы в Грузии 2025: обнародованы партийные списки участников в Тбилиси

Sputnik Грузия

По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий 21.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-21T10:09+0400

2025-09-21T10:09+0400

2025-09-21T10:39+0400

выборы

грузия

политика

новости

тбилиси

выборы в местные органы власти в грузии 2025

выборы в местные органы власти в грузии

выборы в грузии в объективе sputnik

местные выборы

местные выборы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1a/289191026_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d077cb8496023e5c04b3eb23fa44335e.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Партийные списки для участия в выборах совещательного органа (сакребуло) Тбилиси представили 12 партий. Выборы в сакребуло Тбилиси будут проходить по смешанной системе: 25 депутатов попадут в городской совещательный орган по голосованию за партии, а 25 – путем прямого голосования в избирательных округах столицы. По предварительным данным, шансы преодолеть барьер в 4% и попасть в сакребуло Тбилиси есть у четырех партий: "Грузинская мечта", "Гахария за Грузию", "Сильная Грузия – Лело" и "Гирчи". Sputnik Грузия представляет первые пятерки партийных списков основных конкурентов: "Грузинская мечта" "Сильная Грузия – Лело" "Гахария за Грузию" "Гирчи" Выборы в Тбилиси В столице Грузии 4 октября состоятся выборы мэра и депутатов местного совещательного органа (сакребуло). Согласно предварительным данным, число избирателей составляет 1 035 873 человека. Тбилисское сакребуло – крупнейший муниципальный совещательный орган страны. Оно состоит из 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам, а остальные – в мажоритарных округах большинством голосов. Чтобы провести кандидата, партия должна набрать более 4% голосов. Депутатом сакребуло может стать гражданин Грузии, достигший 21 года и проживший в стране не менее полугода. Мэр Тбилиси избирается путем прямого голосования. Кандидат должен быть гражданином Грузии старше 25 лет и проживать на территории страны не менее полугода. Выдвинуть кандидата на должность могут как партии, так и инициативные группы граждан. Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы. В голосовании в Тбилиси могут участвовать только граждане Грузии старше 18 лет, зарегистрированные в столице или фактически проживающие в городе. По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий. Желание побороться за пост мэра столицы Грузии выразили 9 кандидатов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы, грузия, политика, новости, тбилиси, выборы в местные органы власти в грузии 2025, выборы в местные органы власти в грузии, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы, местные выборы