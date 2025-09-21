https://sputnik-georgia.ru/20250921/vystupayuschaya-za-gruziyu-rossiyskaya-figuristka-poluchila-litsenziyu-na-olimpiadu-295031595.html

Выступающая за Грузию российская фигуристка получила лицензию на Олимпиаду

Выступающая за Грузию российская фигуристка получила лицензию на Олимпиаду

Сборная Грузии по фигурному катанию уже имеет полный комплект лицензий, что позволит ей выступить во всех четырех категориях индивидуальных выступлений на... 21.09.2025

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Выступающая за Грузию российская фигуристка Анастасия Губанова заняла второе место квалификационного турнира в Пекине, завоевав лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Губанова набрала 138,15 балла в произвольной программе. В сумме двух программ – 206,23 балла, что позволило фигуристке квалифицироваться на Олимпиаду. Сборная Грузии уже имеет полный комплект лицензий, что позволит ей выступить во всех четырех категориях индивидуальных выступлений на зимних Олимпийских играх 2026 года. Олимпийский отборочный турнир в Пекине стартовал 18 сентября. Для получения лицензии фигуристам необходимо попасть в пятерку лучших. Анастасии Губановой 22 года. До 2021 года фигуристка представляла Россию. Выступая за Грузию Губанова стала чемпионкой Европы 2023 года, в 2024 и 2025 года она выиграла серебро турнира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

