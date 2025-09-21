https://sputnik-georgia.ru/20250921/vystupayuschaya-za-gruziyu-rossiyskaya-figuristka-poluchila-litsenziyu-na-olimpiadu-295031595.html
Выступающая за Грузию российская фигуристка получила лицензию на Олимпиаду
Выступающая за Грузию российская фигуристка получила лицензию на Олимпиаду
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по фигурному катанию уже имеет полный комплект лицензий, что позволит ей выступить во всех четырех категориях индивидуальных выступлений на... 21.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-21T11:14+0400
2025-09-21T11:14+0400
2025-09-21T12:36+0400
спорт
грузия
новости
анастасия губанова
фигурное катание
успехи грузинских фигуристов в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/15/295031423_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_6a6a16baab9d4bde2252cc17f545e091.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Выступающая за Грузию российская фигуристка Анастасия Губанова заняла второе место квалификационного турнира в Пекине, завоевав лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Губанова набрала 138,15 балла в произвольной программе. В сумме двух программ – 206,23 балла, что позволило фигуристке квалифицироваться на Олимпиаду. Сборная Грузии уже имеет полный комплект лицензий, что позволит ей выступить во всех четырех категориях индивидуальных выступлений на зимних Олимпийских играх 2026 года. Олимпийский отборочный турнир в Пекине стартовал 18 сентября. Для получения лицензии фигуристам необходимо попасть в пятерку лучших. Анастасии Губановой 22 года. До 2021 года фигуристка представляла Россию. Выступая за Грузию Губанова стала чемпионкой Европы 2023 года, в 2024 и 2025 года она выиграла серебро турнира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/15/295031423_89:0:1372:962_1920x0_80_0_0_bed377e832b11023cbe243f6b2df982c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, анастасия губанова, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире
спорт, грузия, новости, анастасия губанова, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире
Выступающая за Грузию российская фигуристка получила лицензию на Олимпиаду
11:14 21.09.2025 (обновлено: 12:36 21.09.2025)
Сборная Грузии по фигурному катанию уже имеет полный комплект лицензий, что позволит ей выступить во всех четырех категориях индивидуальных выступлений на зимних Олимпийских играх 2026 года
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Выступающая за Грузию российская фигуристка Анастасия Губанова заняла второе место квалификационного турнира в Пекине, завоевав лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Италии.
Губанова набрала 138,15 балла в произвольной программе. В сумме двух программ – 206,23 балла, что позволило фигуристке квалифицироваться на Олимпиаду.
Сборная Грузии уже имеет полный комплект лицензий, что позволит ей выступить во всех четырех категориях индивидуальных выступлений на зимних Олимпийских играх 2026 года.
По данным олимпийского комитета Грузии, учитывая количество лицензий, полученных членами сборной, и мировой командный рейтинг, Грузия, с большой вероятностью, получит еще одну лицензию для участия в командных соревнованиях на Олимпиаде.
Олимпийский отборочный турнир в Пекине стартовал 18 сентября. Для получения лицензии фигуристам необходимо попасть в пятерку лучших.
Анастасии Губановой 22 года. До 2021 года фигуристка представляла Россию. Выступая за Грузию Губанова стала чемпионкой Европы 2023 года, в 2024 и 2025 года она выиграла серебро турнира.