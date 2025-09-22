https://sputnik-georgia.ru/20250922/295047186.html

Россию ждет новая война

Россию ждет новая война

Sputnik Грузия

Идеи Чарли Кирка разделяет абсолютное большинство населения Земли 22.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-22T20:55+0400

2025-09-22T20:55+0400

2025-09-22T21:23+0400

в мире

аналитика

сша

аризона

илон маск

россия

колумнисты

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/16/295047226_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_f1c744ac8a37aa1ec0f2fc12fd8ec581.jpg

После гибели Кирка Трамп с утроенной силой пытается зачистить леволиберальный гадюшник, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Иногда того, чего человек не может добиться всю свою жизнь, он добивается своей гибелью. Можно с уверенностью сказать, что трагическая смерть Чарли Кирка, убитого на глазах всего мира за свои убеждения, изменила многое не только в Америке, но и во всем мире. "Я/Мы – Чарли Кирк" – это могут сказать о себе сегодня миллиарды людей, подавляющее большинство населения Земли.Либеральные СМИ (в том числе в России) назвали погибшего "консерватором" и "правым радикалом". Но ведь это наглая, вопиющая ложь. Кирк говорил вещи очевидные, как дважды два – четыре.Он говорил, что мужчина должен любить свою женщину, а женщина – своего мужчину, а высшее выражение их любви – это их дети. Что свое счастье человек находит в семье и вере. Его идеалом была традиционная семья, где муж делает все, чтобы не вынуждать жену работать, она посвящает свою жизнь детям, а по вечерам все собираются за столом, берутся за руки и благодарят Господа.Он считал, что антибелый расизм так же разрушителен, как и ненависть к черным. Он говорил, что нелегальная миграция губит страны и цивилизации. Он боялся за детей и подростков, которых буквально калечит религиозный культ запрещенных в России трансгендеров и запрещенного же ЛГБТ*.Что тут "праворадикального", господа либералы? К вашему сведению, именно так думает абсолютное большинство людей в мире, без различия верований и национальностей.Но ведь либерализм давно стал тоталитарной идеологией нашего времени. Эти люди, с пеной у рта кричащие, что они "за нашу и вашу свободу", стали сущими инквизиторами. Какая там свобода, вы что?Сначала либералы установили свою идейную диктатуру, заткнув рты абсолютному большинству людей в своих странах. Они "отменили" все мнения, кроме своих, уничтожили карьеры и репутацию сотен тысяч интеллектуальных лидеров и просто честных людей. Заклеймили всех нормальных граждан "правыми радикалами" – ей-богу, это звание сегодня можно носить как медаль.Сегодня интернациональный олигархат пытается управлять с помощью этой повестки всем Западом. А когда видит перед собой такого смелого и убежденного человека, как Кирк, просто его ликвидирует – руками зомбированного извращенца, сожительствовавшего с искалечившим себя мужчиной "в состоянии гендерного перехода".Гибель замечательного чернокожего проповедника Мартина Лютера Кинга решительно изменила положение афроамериканцев в США – они сумели покончить с апартеидом, который по факту работал вплоть до 1960-х. Нет сомнения, что смерть Чарли Кирка так же отзовется на положении миллионов американцев, которых называют "ультраправыми консерваторами".Прощание с Чарли Кирком прошло вчера на крупнейшем стадионе Аризоны, его тело бортом номер два привез к месту прощания его старый друг вице-президент США Джей Ди Вэнс. Почтить память героя собрались сотни тысяч человек. На церемонии выступил с речью сам президент Трамп.Вдова Кирка Эрика уже заявила, что продолжит дело своего мужа. Ее политические перспективы огромны, волна народного возмущения и горя вполне может вынести ее на вершину политического олимпа США. Ведь на эту красавицу-блондинку невозможно смотреть без слез. Кирк был тем редким политическим проповедником, который живет в полном соответствии со своими убеждениями. Он обожал свою жену и двоих маленьких детей. Эта прекрасная семья была разрушена больным на всю голову гомосексуалистом – есть ли более красноречивая иллюстрация либеральной агрессии?После гибели Кирка Трамп с утроенной силой пытается зачистить леволиберальный гадюшник. Его естественный союзник в борьбе с этим мировым злом – наша Россия, где вместо гей-парадов сотни тысяч людей приходят на крестные ходы. Где каждый день звонят колокола, призывая на молитву миллионы верующих. Где государство и общество стеной стоят против всех попыток растления наших детей.Отважный проповедник, добрый пастырь душ человеческих, Чарли Кирк был выдающимся миссионером. В эпоху, когда гонения на христианство стали официальной политикой многих западных правительств, он не боялся нести веру Христову даже тем людям, которые ненавидели его и желали ему смерти.Конфессиональные различия в этой истории не играют никакой роли. Десятки тысяч американцев переходят в православие, видя в нем твердость веры и отвращение к злу. Но ведь именно такую твердость веры демонстрировал каждый день протестант Чарли Кирк, приходя проповедовать в университетские кампусы, словно мученик, выходящий на арену с дикими зверями.Более того, проповедь Кирка трогала сердца и светских людей. Она была о любви и поиске высшего смысла в жизни – а ведь это то, чего не хватает нам всем. Либеральная повесточка пытается заглушить эту тоску наркотиками и сексуальными извращениями, но это так не работает, ребята, уймитесь."Память о Чарли Кирке и его наследие живы во всем мире, – написал Кирилл Дмитриев Илону Маску в соцсети. – И в России мы будем продолжать чтить его память и продолжать его борьбу за Свет и Правду".Идеи Чарли Кирка разделяет абсолютное большинство населения Земли. Но защитить и отстоять их может лишь Россия. Что ж, будем за них воевать – всем миром.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

сша

аризона

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

в мире, аналитика, сша, аризона, илон маск, россия, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины