От такси до поезда: беспилотные транспортные средства в разных странах
От такси до поезда: беспилотные транспортные средства в разных странах
В День без автомобиля, который отмечается во всем мире 22 сентября, Sputnik предлагает подборку транспортных средств 22.09.2025, Sputnik Грузия
Беспилотные машины уже выходят на дороги — раньше это казалось фантастикой, теперь становится нормой. Сторонники считают, что они безопаснее, экологичнее и помогут избежать пробок. Противники предупреждают: возможны сбои, хакерские атаки и рост безработицы среди водителей. Споры продолжаются, а технология уже работает в разных странах.
От такси до поезда: беспилотные транспортные средства в разных странах

10:00 22.09.2025 (обновлено: 16:38 23.09.2025)
В День без автомобиля, который отмечается во всем мире 22 сентября, Sputnik предлагает подборку транспортных средств
Беспилотные машины уже выходят на дороги — раньше это казалось фантастикой, теперь становится нормой. Сторонники считают, что они безопаснее, экологичнее и помогут избежать пробок. Противники предупреждают: возможны сбои, хакерские атаки и рост безработицы среди водителей. Споры продолжаются, а технология уже работает в разных странах.
Испания запускает свой первый проект беспилотного электробуса. Испытание автономного транспортного средства прошло в парке Каса-де-Кампо в Мадриде.

1/12
"Яндекс" запустил беспилотное такси в одном из районов Москвы. Это сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект.

2/12
Первая беспилотная система железнодорожного транспорта в Китае, разработанная BYD для решения проблемы городских пробок, официально введена в эксплуатацию 12 августа 2024 года.

3/12
Технологию беспилотного вождения представили в Иерусалиме 13 сентября 2023 года.

4/12
Первый в России беспилотный поезд "Ласточка" был запущен запущенный на МЦК (московское центральное кольцо) а августе 2024 года.

5/12
Беспилотный патрульный автомобиль общественной безопасности патрулирует городскую территорию уезда Дэцин города Хучжоу провинции Чжэцзян в Китае.

6/12
Беспилотный автобус "Robobus", произведенный компанией PIX Moving, движется по автономной линии движения в университетском городке Хуаси 22 июня 2025 года в провинции Гуйчжоу.

7/12
Горожане совершают тестовую поездку на беспилотном поезде на линии 11 метро Сучжоу в Куньшане, провинция Цзянсу, Китай, 19 июня 2023 года.

8/12
Беспилотные автомобили доставки проводят дорожные испытания 7 мая 2024 года в Пекине.

9/12
Беспилотный робот-доставщик Яндекса на улице в Москве.

10/12
Первый в России беспилотный трамвай. Запуск регулярного движения беспилотного трамвая состоялся 3 сентября 2025 года. Он самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, переключает стрелки. В кабине находится сотрудник трамвайного управления на случай нештатной ситуации.

11/12
Компания Amazon Zoox, занимающаяся разработкой беспилотных автомобилей, активно тестирует и готовится к запуску своей услуги роботакси в Лас-Вегасе.

12/12
