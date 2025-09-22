https://sputnik-georgia.ru/20250922/295059855.html

От такси до поезда: беспилотные транспортные средства в разных странах

В День без автомобиля, который отмечается во всем мире 22 сентября, Sputnik предлагает подборку транспортных средств 22.09.2025, Sputnik Грузия

Беспилотные машины уже выходят на дороги — раньше это казалось фантастикой, теперь становится нормой. Сторонники считают, что они безопаснее, экологичнее и помогут избежать пробок. Противники предупреждают: возможны сбои, хакерские атаки и рост безработицы среди водителей. Споры продолжаются, а технология уже работает в разных странах.

