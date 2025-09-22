От такси до поезда: беспилотные транспортные средства в разных странах
Испания запускает свой первый проект беспилотного электробуса. Испытание автономного транспортного средства прошло в парке Каса-де-Кампо в Мадриде.
"Яндекс" запустил беспилотное такси в одном из районов Москвы. Это сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект.
Первая беспилотная система железнодорожного транспорта в Китае, разработанная BYD для решения проблемы городских пробок, официально введена в эксплуатацию 12 августа 2024 года.
Технологию беспилотного вождения представили в Иерусалиме 13 сентября 2023 года.
Первый в России беспилотный поезд "Ласточка" был запущен запущенный на МЦК (московское центральное кольцо) а августе 2024 года.
Беспилотный патрульный автомобиль общественной безопасности патрулирует городскую территорию уезда Дэцин города Хучжоу провинции Чжэцзян в Китае.
Беспилотный автобус "Robobus", произведенный компанией PIX Moving, движется по автономной линии движения в университетском городке Хуаси 22 июня 2025 года в провинции Гуйчжоу.
Горожане совершают тестовую поездку на беспилотном поезде на линии 11 метро Сучжоу в Куньшане, провинция Цзянсу, Китай, 19 июня 2023 года.
Беспилотные автомобили доставки проводят дорожные испытания 7 мая 2024 года в Пекине.
Беспилотный робот-доставщик Яндекса на улице в Москве.
Первый в России беспилотный трамвай. Запуск регулярного движения беспилотного трамвая состоялся 3 сентября 2025 года. Он самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, переключает стрелки. В кабине находится сотрудник трамвайного управления на случай нештатной ситуации.
Компания Amazon Zoox, занимающаяся разработкой беспилотных автомобилей, активно тестирует и готовится к запуску своей услуги роботакси в Лас-Вегасе.
