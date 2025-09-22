https://sputnik-georgia.ru/20250922/eksport-agroproduktsii-iz-gruzii-prevysil-milliard-dollarov-295037557.html
Экспорт агропродукции из Грузии превысил миллиард долларов
Основными товарами экспорта из Грузии являются алкогольные и безалкогольные напитки, орехи, переработанные орехи и черника
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Стоимость экспорта агропродовольственной продукции из Грузии по состоянию на 31 августа составила 1 млрд 118 млн долларов США, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, данные предоставил Минсельхоз Грузии. Основными товарами экспорта из Грузии являются алкогольные и безалкогольные напитки, орехи, переработанные орехи и черника. Экспорт продукции из Грузии в страны ЕС увеличился на 18,3 млн долларов США, или 19%, достигнув 113,9 млн долларов США. Рост в основном обусловлен экспортом орехов, фруктовых и овощных соков. Стоимость экспорта фундука увеличилась на 10,9 млн долларов США и составила 33,7 млн долларов, а экспорт соков увеличился на 4,4 млн долларов США и составил 6,1 млн долларов США. Что касается вина, то его в страны Европейского союза было экспортировано на сумму 23,6 млн долларов США, что на 2,1 млн долларов США больше, чем за аналогичный период прошлого года.
09:01 22.09.2025 (обновлено: 09:15 22.09.2025)
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Стоимость экспорта агропродовольственной продукции из Грузии по состоянию на 31 августа составила 1 млрд 118 млн долларов США, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, данные предоставил Минсельхоз Грузии.
Экспорт продукции из Грузии в страны ЕС увеличился на 18,3 млн долларов США, или 19%, достигнув 113,9 млн долларов США. Рост в основном обусловлен экспортом орехов, фруктовых и овощных соков.
Стоимость экспорта фундука увеличилась на 10,9 млн долларов США и составила 33,7 млн долларов, а экспорт соков увеличился на 4,4 млн долларов США и составил 6,1 млн долларов США.
Что касается вина, то его в страны Европейского союза было экспортировано на сумму 23,6 млн долларов США, что на 2,1 млн долларов США больше, чем за аналогичный период прошлого года.