https://sputnik-georgia.ru/20250922/glava-parlamenta-gruzii-obvinil-evropeyskuyu-narodnuyu-partiyu-v-podderzhke-ekstremizma-295040862.html
Глава парламента Грузии обвинил Европейскую народную партию в поддержке экстремизма
Глава парламента Грузии обвинил Европейскую народную партию в поддержке экстремизма
Sputnik Грузия
По словам председателя парламента Грузии, тот, кто поддерживает экстремизм, пожнет терроризм у себя в стране 22.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-22T14:54+0400
2025-09-22T14:54+0400
2025-09-22T14:54+0400
политика
грузия
новости
европейская народная партия
единое национальное движение
европа
шалва папуашвили
леван хабеишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291588929_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e56ad5656873956cfa4524f375af6a76.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Европейская народная партия, объединяющая правящие партии ряда стран, встала на сторону экстремизма, продолжая поддерживать бывшую правящую силу Грузии – "Единое национальное движение", заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ранее 11 сентября был задержан председатель политсовета "Единого национального движения" Леван Хабеишвили по обвинению в публичных призывах к свержению власти. В ЕНП заявили, что арест Хабеишвили по "абсурдным обвинениям" свидетельствует о репрессивном захвате власти. По мнению партии, устраняя прозападные силы из политического процесса, Грузия движется в сторону диктатуры.По его словам, "Национальное движение" открыто ставит целью приход к власти насильственным путем, однако до сих пор остается членом ЕНП и получает от нее поддержку. "Эта группа уже открыто заявляет о себе, как об экстремистской организации, целью которой является приход к власти насильственным путем. Поэтому я и сказал, что очень внимательно буду наблюдать за тем, какое отношение к этой группировке проявят иностранцы", – заявил Папуашвили. Европейская народная партия – крупнейшая европейская политическая партия. Она была основана в 1976 году и представлена во всех институтах Европейского союза, а также в Совете Европы. "Единое национальное движение" (ЕНД) является членом ЕНП с 2008 года. По словам главы грузинского законодательного органа, тот, кто поддерживает экстремизм, пожнет терроризм у себя в стране. "Когда представители правительств европейских стран поддерживают переворот и экстремизм в лице Европейской народной партии, в конечном счете все это они получат у себя дома. Если этот джин выпускается где-то еще, то в собственной стране получат то же самое. Таков закон: как относишься к другим, то же самое получаешь у себя", – отметил он.Ранее лидеры "Грузинской мечты" заявили, что радикальная оппозиция в Грузии не обладает ни силами, ни ресурсами для насильственного свержения власти, и революции в стране не будет. Масштабная акция протеста на проспекте Руставели запланирована на 4 октября – в день выборов в органы местного самоуправления. Часть оппозиционного спектра, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", бойкотируют выборы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291588929_84:0:1223:854_1920x0_80_0_0_42897fec6157d7bb5c24765a37cfee37.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, европейская народная партия, единое национальное движение, европа, шалва папуашвили, леван хабеишвили
политика, грузия, новости, европейская народная партия, единое национальное движение, европа, шалва папуашвили, леван хабеишвили
Глава парламента Грузии обвинил Европейскую народную партию в поддержке экстремизма
По словам председателя парламента Грузии, тот, кто поддерживает экстремизм, пожнет терроризм у себя в стране
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Европейская народная партия, объединяющая правящие партии ряда стран, встала на сторону экстремизма, продолжая поддерживать бывшую правящую силу Грузии – "Единое национальное движение", заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Ранее 11 сентября был задержан председатель политсовета "Единого национального движения" Леван Хабеишвили по обвинению в публичных призывах к свержению власти. В ЕНП заявили, что арест Хабеишвили по "абсурдным обвинениям" свидетельствует о репрессивном захвате власти. По мнению партии, устраняя прозападные силы из политического процесса, Грузия движется в сторону диктатуры.
"Это абсолютный скандал. О какой Европе вообще можно говорить, если Европейская народная партия, которая объединяет правящие партии ряда стран, поддерживает экстремизм и внутренний терроризм?" – заявил Папуашвили.
По его словам, "Национальное движение" открыто ставит целью приход к власти насильственным путем, однако до сих пор остается членом ЕНП и получает от нее поддержку.
"Эта группа уже открыто заявляет о себе, как об экстремистской организации, целью которой является приход к власти насильственным путем. Поэтому я и сказал, что очень внимательно буду наблюдать за тем, какое отношение к этой группировке проявят иностранцы", – заявил Папуашвили.
Европейская народная партия – крупнейшая европейская политическая партия. Она была основана в 1976 году и представлена во всех институтах Европейского союза, а также в Совете Европы. "Единое национальное движение" (ЕНД) является членом ЕНП с 2008 года.
По словам главы грузинского законодательного органа, тот, кто поддерживает экстремизм, пожнет терроризм у себя в стране.
"Когда представители правительств европейских стран поддерживают переворот и экстремизм в лице Европейской народной партии, в конечном счете все это они получат у себя дома. Если этот джин выпускается где-то еще, то в собственной стране получат то же самое. Таков закон: как относишься к другим, то же самое получаешь у себя", – отметил он.
Ранее лидеры "Грузинской мечты" заявили, что радикальная оппозиция в Грузии не обладает ни силами, ни ресурсами для насильственного свержения власти, и революции в стране не будет.
Масштабная акция протеста на проспекте Руставели запланирована на 4 октября – в день выборов в органы местного самоуправления. Часть оппозиционного спектра, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", бойкотируют выборы.