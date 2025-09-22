https://sputnik-georgia.ru/20250922/glava-parlamenta-gruzii-obvinil-evropeyskuyu-narodnuyu-partiyu-v-podderzhke-ekstremizma-295040862.html

Глава парламента Грузии обвинил Европейскую народную партию в поддержке экстремизма

Глава парламента Грузии обвинил Европейскую народную партию в поддержке экстремизма

22.09.2025

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Европейская народная партия, объединяющая правящие партии ряда стран, встала на сторону экстремизма, продолжая поддерживать бывшую правящую силу Грузии – "Единое национальное движение", заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ранее 11 сентября был задержан председатель политсовета "Единого национального движения" Леван Хабеишвили по обвинению в публичных призывах к свержению власти. В ЕНП заявили, что арест Хабеишвили по "абсурдным обвинениям" свидетельствует о репрессивном захвате власти. По мнению партии, устраняя прозападные силы из политического процесса, Грузия движется в сторону диктатуры.По его словам, "Национальное движение" открыто ставит целью приход к власти насильственным путем, однако до сих пор остается членом ЕНП и получает от нее поддержку. "Эта группа уже открыто заявляет о себе, как об экстремистской организации, целью которой является приход к власти насильственным путем. Поэтому я и сказал, что очень внимательно буду наблюдать за тем, какое отношение к этой группировке проявят иностранцы", – заявил Папуашвили. Европейская народная партия – крупнейшая европейская политическая партия. Она была основана в 1976 году и представлена во всех институтах Европейского союза, а также в Совете Европы. "Единое национальное движение" (ЕНД) является членом ЕНП с 2008 года. По словам главы грузинского законодательного органа, тот, кто поддерживает экстремизм, пожнет терроризм у себя в стране. "Когда представители правительств европейских стран поддерживают переворот и экстремизм в лице Европейской народной партии, в конечном счете все это они получат у себя дома. Если этот джин выпускается где-то еще, то в собственной стране получат то же самое. Таков закон: как относишься к другим, то же самое получаешь у себя", – отметил он.Ранее лидеры "Грузинской мечты" заявили, что радикальная оппозиция в Грузии не обладает ни силами, ни ресурсами для насильственного свержения власти, и революции в стране не будет. Масштабная акция протеста на проспекте Руставели запланирована на 4 октября – в день выборов в органы местного самоуправления. Часть оппозиционного спектра, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", бойкотируют выборы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

