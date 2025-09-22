https://sputnik-georgia.ru/20250922/grazhdanam-turtsii-i-gruzii-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-za-sbyt-narkotikov-295040028.html

Гражданам Турции и Грузии грозит бессрочное заключение за сбыт наркотиков

Гражданам Турции и Грузии грозит бессрочное заключение за сбыт наркотиков

Sputnik Грузия

Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств 22.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-22T13:53+0400

2025-09-22T13:53+0400

2025-09-22T13:53+0400

происшествия

грузия

новости

аджария

тбилиси

турция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260209141_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_3b34b46431074f219dc5b4ef57c22a36.jpg

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Граждане Грузии и Турции задержаны полицией Аджарии по обвинению в наркопреступлении, им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение, сообщили в пресс-службе МВД. Их обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, содействии незаконному сбыту, а также незаконном выращивании наркосодержащих растений. В ходе обыска в квартирах задержанных полиция изъяла в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств, приготовленных к сбыту, в том числе MDMA, Альфа PVP, метадон и сушеную марихуану. Также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

тбилиси

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, аджария, тбилиси, турция