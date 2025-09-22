https://sputnik-georgia.ru/20250922/grazhdanam-turtsii-i-gruzii-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-za-sbyt-narkotikov-295040028.html
Гражданам Турции и Грузии грозит бессрочное заключение за сбыт наркотиков
Гражданам Турции и Грузии грозит бессрочное заключение за сбыт наркотиков
22.09.2025
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Граждане Грузии и Турции задержаны полицией Аджарии по обвинению в наркопреступлении, им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение, сообщили в пресс-службе МВД. Их обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, содействии незаконному сбыту, а также незаконном выращивании наркосодержащих растений. В ходе обыска в квартирах задержанных полиция изъяла в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств, приготовленных к сбыту, в том числе MDMA, Альфа PVP, метадон и сушеную марихуану. Также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Гражданам Турции и Грузии грозит бессрочное заключение за сбыт наркотиков
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Граждане Грузии и Турции задержаны полицией Аджарии по обвинению в наркопреступлении, им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение, сообщили в пресс-службе МВД.
Их обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, содействии незаконному сбыту, а также незаконном выращивании наркосодержащих растений.
В ходе обыска в квартирах задержанных полиция изъяла в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств, приготовленных к сбыту, в том числе MDMA, Альфа PVP, метадон и сушеную марихуану.
Также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотиков.
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков.