"Грузинская мечта": вузы используют для отмывания денег и финансирования протеста

По словам представителя "Грузинской мечты", акции в декабре 2024 года были отмечены насилием, в результате чего пострадало множество людей 22.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Информация о том, что грузинские университеты использовались для отмывания денег, а затем для финансирования насилия на акциях протеста – полная катастрофа", – заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе. Телеканал "Имеди" подготовил очередной репортаж о расшифрованной схеме организации протеста в Грузии и обнародовал новые подробности финансирования. Речь идет об участии университетов в "искусственном протесте". Одним из источников финансирования, по информации телеканала, является экс-партнер Бидзины Иванишвили, приговоренный к 11 годам тюрьмы за присвоение криптовалюты Георгий Бачиашвили. Он через Университет Аласания, принадлежащий матери экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, перечислял деньги компании основателя "Движения Света" Сабе Джаджанидзе. Деньги шли на поддержание протестных акций. "Распространенная информация о том, что университет использовался для отмывания денег, а затем для финансирования насильственного протеста, – полная катастрофа", – заявил Гордуладзе. По его словам, акции в декабре прошлого года были отмечены насилием, в результате чего пострадало множество людей. "Пострадали сотрудники полиции. У нескольких человек остались неизгладимые следы. Была попытка сжечь людей заживо. Все, кто участвовал во всем этом, несут полную ответственность за все действия. В то же время, тем людям, включая послов, которые своими действиями или бездействием спровоцировали насилие", – отметил Гордуладзе. Для мэра столицы Кахи Каладзе оказалось не новостью, что Георгий Бачиашвили имеет отношение к финансированию протестов. "Их схема организации революций и раскола общества через НПО раскрыта. Теперь они начали вводить средства через вузы. Однако все будет расследовано, и будет дан соответствующий ответ в рамках закона. То, что Георгий Бачиашвили финансирует митинги, не новость, и он сам этого не отрицал", – заявил Каладзе. Выборы в Тбилиси В столице Грузии 4 октября состоятся выборы мэра и депутатов местного совещательного органа – сакребуло. Согласно предварительным данным, число избирателей составляет 1 035 873 человека. Тбилисское сакребуло – крупнейший муниципальный совещательный орган страны. Оно состоит из 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам, а остальные – в мажоритарных округах большинством голосов. Чтобы провести кандидата, партия должна набрать более 4% голосов. Депутатом сакребуло может стать гражданин Грузии, достигший 21 года и проживший в стране не менее полугода. Мэр Тбилиси избирается путем прямого голосования. Кандидат должен быть гражданином Грузии старше 25 лет и проживать на территории страны не менее полугода. Выдвинуть кандидата на должность могут как партии, так и инициативные группы граждан. Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы. В голосовании в Тбилиси могут участвовать только граждане Грузии старше 18 лет, зарегистрированные в столице или фактически проживающие в городе. По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий. Эти политические объединения должны представить в Тбилиси партийные списки, включающие от 50 до 100 кандидатов в депутаты. Желание побороться за пост мэра столицы Грузии выразили 9 кандидатов. Что касается планов оппозиции и их разговоров о так называемом мирном свержении власти, мэр Тбилиси заявил, что 4 октября ничего не произойдет. "Единственное, что произойдет, – это то, что мы будем праздновать победу "Грузинской мечты – демократической Грузии". Это будет победа нашей страны и нашего народа", – заявил Каладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

