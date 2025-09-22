https://sputnik-georgia.ru/20250922/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-22-sentyabrya-2025-295037246.html

Какой сегодня церковный праздник: 22 сентября 2025

По православному церковному календарю 22 сентября отмечают день памяти святых Иоакима, Анны, Севериана, Селевка, Стратоника, Кронида, Леонтия, Серапиона... 22.09.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.БогоотцыПо церковному календарю 22 сентября, на следующий день после праздника Рождества Пресвятой Богородицы, отмечают память родителей Девы Марии – праведных Иоакима и Анны.Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что они прямые предки Иисуса Христа.Происходил Иоаким из рода царя Давида, которому было обещано, что Спаситель мира родится от его семени, а Анна – из рода первосвященника Аарона. Дожив до глубокой старости, они горько переживали отсутствие детей и постоянно молили Господа о даровании ребенка.Бездетность в те времена считалась позором, поэтому праведникам часто приходилось переносить насмешки и презрение. Однажды во время большого праздника священник, считая бездетного недостойным приносить Богу жертву, не принял дары, поднесенные святым Иоакимом.Огорченный старец, домой не возвращаясь, ушел жить в пустыню, моля Господа о милости. Узнав, какому унижению подвергся супруг, Анна стала скорбно просить Бога о даровании ребенка. И молитва супругов была услышана. Ангел возвестил им, что у них родится дочь, которую благословит весь род человеческий.Скончался святой Иоаким в 80 лет, через несколько лет после введения Марии в храм. Праведная Анна пережила супруга на два года. Она провела их рядом с дочерью при храме.СеверианПо церковному календарю 22 сентября поминают мученика Севериана, пострадавшего во время преследования христиан при императоре Ликинии (307-324).Севериан искренне сострадая 40 воинам-христианам, пострадавшим в Севастии Армянской за исповедание Христа, посещал узников в темнице, призывая к мужеству и стойкости.Севериана схватили через шесть месяцев после мученической кончины воинов на Севастийском озере и подвергли жестоким пыткам.Мученик скончался, подвешенный на городской стене вниз головой с камнем на шее. Произошло это в 320 году.Святые мученикиПо церковному календарю 22 сентября поминают святых Селевка, Стратоника, Кронида, Леонтия и Серапиона, зверски убитых за исповедание христианской веры в III веке.Селевка, выходца из Галатии, на родине после жестоких пыток бросили на съедение зверям вместе с супругой.Стратоник жил в Никомидии Вифинской. По приказу правителя, после жестоких пыток исповедника привязали к стволам двух пригнутых деревьев и разорвали его тело на две части.Из Египта были Кронид, Леонтий и Серапион, которых, связав руки и ноги, утопили в море.Феофан ИсповедникПо церковному календарю 22 сентября поминают преподобного Феофана Исповедника, пострадавшего за веру в III веке.Родился будущий святой в семье язычников. Уверовав в Спасителя в юношестве, он тайно от родителей крестившись, ушел на гору Давис к старцу-отшельнику, который жил там в течение 75 лет.Юноша научился у подвижника чтению священных книг и правилам иноческого жития. Старец умер через пять лет, а Феофан 58 лет прожил в одиночестве в его пещере.Затем он стал проповедовать среди язычников и многих обратил в христианство. По приказу римских императоров Карла (282-283) и его сыновей Нумериана и Карина (283-284) исповедника схватили и подвергли пыткам, которые он перенес мужественно.Когда святого отпустили, он вернулся в пещеру, где прожил еще 17 лет. Исповедник мирно скончался примерно в 300 году.ИмениныПо церковному календарю 22 сентября именины отмечают Анна, Аким, Алексий, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Захар, Дмитрий, Иосиф, Никита, Сергий, Феофан, Феодосий и Харитон.Материал подготовлен на основе открытых источников

