Каладзе: арабские инвестиции будут способствовать экономическому развитию Грузии

Каладзе: арабские инвестиции будут способствовать экономическому развитию Грузии

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Арабские инвестиции, которые вкладываются в Тбилиси и Аджарию, будут способствовать созданию новых рабочих мест и экономическому развитию страны, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопросы журналистов. В Тбилиси 19 сентября с официальным визитом прибыл президент ОАЭ. Мухаммад бен Заид Аль Нахайян подчеркнул тесное сотрудничество между странами в различных областях, в том числе растущую динамику торговых связей и общее видение двух стран важности мира и стабильности. По его словам, неслучайно, что столь высокий визит состоялся именно в Грузии. "Встречи такого уровня очень важны. Вы знаете, что речь идет об инвестициях в размере 6 миллиардов долларов в нашу страну – в Тбилиси и Аджарию", – подчеркнул Каладзе. Инвестиция Emaar Properties/Eagle Hills В рамках визита премьер-министра Ираклия Кобахидзе в ОАЭ 26-27 января 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, которая инвестирует в страну 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим вложением в истории Грузии. На эти деньги будет реализован проект многофункциональной застройки и создана многофункциональная инфраструктура как в Тбилиси, так и на черноморских курортах Грузии – в Батуми и Гонио (АР Аджария). Инвестиция будет распределена примерно на пять лет, до завершения проекта. Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки. Грузия и ОАЭ Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. С лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну. ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Страны связывают соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. В рамках документа 95% экспортной продукции обеих стран освобождены от налогов. Согласно соглашению, ОАЭ открыли свой рынок для произведенных в Грузии продуктов, таких как говядина и баранина, мед, орехи, минеральная вода, основная часть плодоовощных консервов, безалкогольные напитки, азотные удобрения, текстильные изделия и другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

