Личный транспорт против общественного: как разгрузить дороги Грузии?

Во всем мире 22 сентября отмечался День без автомобиля. Для Грузии это более чем актуально, когда дороги страны перегружены транспортом, выхлопные газы... 22.09.2025, Sputnik Грузия

Тем не менее год от года количество частных автомобилей в Грузии продолжает расти и уже превысило 1,7 миллиона. Даже удобный и быстрый общественный транспорт в столице Грузии не смог переманить на свою сторону заядлых автомобилистов. Многие жители столицы и других городов Грузии предпочитают часами терять время в пробках, чем проделать тот же путь быстрее на автобусе или метро.

