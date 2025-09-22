https://sputnik-georgia.ru/20250922/mery-tbilisi-i-erevana-obsudili-vazhnost-obmena-opytom-mezhdu-stolitsami-295045873.html

Мэры Тбилиси и Еревана обсудили важность обмена опытом между столицами

Мэры Тбилиси и Еревана обсудили важность обмена опытом между столицами

Sputnik Грузия

Тбилиси и Ереван являются городами-побратимами с 1996 года 22.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-22T18:54+0400

2025-09-22T18:54+0400

2025-09-22T18:54+0400

грузия

новости

политика

каха каладзе

тигран авинян

ереван

тбилиси

армения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/16/295045704_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_eb193917f177a45c136fbe058c12e2ad.jpg

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Важность обмена опытом в сфере реформ между Тбилиси и Ереваном обсудили на встрече мэры двух столиц Каха Каладзе и Тигран Авинян. "Между гражданами Армении и Грузии существуют добрососедские отношения. Мы должны сделать все возможное, чтобы углубить их и сделать более интересными", – заявил Каладзе. Мэр Тбилиси поздравил своего коллегу с Днем независимости Армении, отметив, что в этот день тбилисская телебашня была освещена цветами армянского флага. По словам Каладзе, приезжая в Ереван, он всегда чувствую себя как дома. По словам мэра Еревана, как и Тбилиси, Ереван придает большое значение реализации транспортной реформы. Градоначальники обсудили также текущие проекты и перспективы будущего сотрудничества между Тбилиси и Ереваном. Тбилиси и Ереван являются городами-побратимами с 1996 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ереван

тбилиси

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, каха каладзе, тигран авинян, ереван, тбилиси, армения