Мэры Тбилиси и Еревана обсудили важность обмена опытом между столицами
Тбилиси и Ереван являются городами-побратимами с 1996 года 22.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Важность обмена опытом в сфере реформ между Тбилиси и Ереваном обсудили на встрече мэры двух столиц Каха Каладзе и Тигран Авинян. "Между гражданами Армении и Грузии существуют добрососедские отношения. Мы должны сделать все возможное, чтобы углубить их и сделать более интересными", – заявил Каладзе. Мэр Тбилиси поздравил своего коллегу с Днем независимости Армении, отметив, что в этот день тбилисская телебашня была освещена цветами армянского флага. По словам Каладзе, приезжая в Ереван, он всегда чувствую себя как дома. По словам мэра Еревана, как и Тбилиси, Ереван придает большое значение реализации транспортной реформы. Градоначальники обсудили также текущие проекты и перспективы будущего сотрудничества между Тбилиси и Ереваном. Тбилиси и Ереван являются городами-побратимами с 1996 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
