Папуашвили: власти не позволят вернуть Грузию в хаос 90-х годов

22.09.2025

Единственный путь, который оставила себе радикальная оппозиция, отказавшись от участия в выборах, – это экстремизм, заявил председатель парламента

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Власти Грузии никому не позволят вернуть страну в 90-е годы, когда на улицах была гражданская война и эскалация достигла своего пика, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Часть оппозиционного спектра, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", их бойкотируют. На этот же день запланирована масштабная акция протеста на проспекте Руставели. Ряд оппозиционных лидеров анонсировал мирный переворот и смену власти уже 4 октября. В правящей партии уверены в победе на выборах во всех 64 муниципалитетах. По словам спикера парламента, единственный путь, который оставила себе радикальная оппозиция, отказавшись от участия в выборах, – это экстремизм. "Это результат следования внешним указаниями. Именно в такую ситуацию были поставлены те, кого призывали оставить свои депутатские мандаты и говорить о фальсификации выборов", – заявил Папуашвили. Спикер парламента отметил, что оппозиция до сих пор так и не представила фактов фальсификации парламентских выборов 2024 года, назвав радикалов внутренними террористами. Он также подчеркнул, что никто не сможет уйти от ответственности за свои слова и поступки, в том числе те иностранные силы. "Мы публично спросим всех, кто находится в салонных отношениях с таким внутренним террористом, какова их позиция, и каждый должен чувствовать себя ответственным," – заявил Папуашвили. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло – от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

