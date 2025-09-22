https://sputnik-georgia.ru/20250922/temnaya-loshadka-skandalnaya-istoriya-byvshego-ministra-oborony-gruzii--video-295043647.html

"Темная лошадка": скандальная история бывшего министра обороны Грузии – видео

"Темная лошадка": скандальная история бывшего министра обороны Грузии – видео

Преступление Давида Кезерашвили, который при Михаиле Саакашвили занимал пост министра обороны, до сих пор остается безнаказанным 22.09.2025, Sputnik Грузия

Являясь также гражданином Израиля, он вовремя успел скрыться из страны, а попытки правительства Грузии объявить его в международный розыск до сих пор не увенчались успехом.Незадолго до августовской войны, Кезерашвили разработал преступную схему, по которой было незаконно присвоено более 5 млн евро, которые якобы предназначались на проведениев Грузии крупных военных учений. Однако ни в то время, ни в последующие годы при правительстве Саакашвили этот вопрос не поднимался.После смены власти прокуратура выяснила, что на счета Кезерашвили поступали незаконные доходы. Верховный суд Грузии заочно признал Кезерашвили виновным, это подтвердил и Европейский суд по правам человека.

