"Темная лошадка": скандальная история бывшего министра обороны Грузии – видео
"Темная лошадка": скандальная история бывшего министра обороны Грузии – видео
22.09.2025
Преступление Давида Кезерашвили, который при Михаиле Саакашвили занимал пост министра обороны, до сих пор остается безнаказанным
Являясь также гражданином Израиля, он вовремя успел скрыться из страны, а попытки правительства Грузии объявить его в международный розыск до сих пор не увенчались успехом.Незадолго до августовской войны, Кезерашвили разработал преступную схему, по которой было незаконно присвоено более 5 млн евро, которые якобы предназначались на проведениев Грузии крупных военных учений. Однако ни в то время, ни в последующие годы при правительстве Саакашвили этот вопрос не поднимался.После смены власти прокуратура выяснила, что на счета Кезерашвили поступали незаконные доходы. Верховный суд Грузии заочно признал Кезерашвили виновным, это подтвердил и Европейский суд по правам человека.
16:53 22.09.2025 (обновлено: 17:23 22.09.2025)
