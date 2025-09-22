https://sputnik-georgia.ru/20250922/tsena-na-zoloto-dostigla-istoricheskogo-maksimuma-295041959.html

Цена на золото достигла исторического максимума

ТБИЛИСИ, 22 сен – Sputnik. Биржевая цена на золото впервые в истории выросла до 3 750 долларов США за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.Такая стоимость тройской унции золота достигнута впервые в истории. Предыдущий исторический рекорд стоимости золота на бирже был установлен на минувшей неделе – тогда декабрьские фьючерсы подорожали до 3 720,8 доллара за тройскую унцию.По состоянию на 10 утра стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex в Нью-Йорке выросла на 45,22 доллара относительно предыдущих торгов, что составило +1,22%, или 3751,02 доллара за тройскую унцию.Подорожали и декабрьские фьючерсы на серебро – причем в процентном соотношении даже больше, чем на золото. Согласно данным торгов, стоимость унции серебра подорожала на 2,65% – до 44,09 доллара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

