https://sputnik-georgia.ru/20250922/ukrainskiy-loukoster-svyazhet-tbilisi-s-kishinevom-295010668.html
Украинский лоукостер свяжет Тбилиси с Кишиневом
Украинский лоукостер свяжет Тбилиси с Кишиневом
Sputnik Грузия
По данным Агентства гражданской авиации Грузии, украинский лоукостер Sky up Airlines оказался на третьем месте по перевозкам авиапассажиров в Грузию в 2021... 22.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-22T11:58+0400
2025-09-22T11:58+0400
2025-09-22T11:58+0400
туризм
грузия
новости
тбилиси
кишинев
агентство гражданской авиации
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/13/295010500_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_36b0d375c32329509237cefe470b25dc.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Украинская низкобюджетная авиакомпания SkyUp Airlines с 1 ноября 2025 года начнет регулярно выполнять прямой рейс Кишинев-Тбилиси, говорится на сайте авиаперевозчика.По информации авиакомпании, рейсы из Кишинева в Тбилиси будут выполняться с частотой четыре раза в неделю. По данным Агентства гражданской авиации Грузии, украинский лоукостер Sky up Airlines оказался на третьем месте по перевозкам авиапассажиров в Грузию в 2021 году, компания перевезла 192,9 тысячи человек. Рекорд по пассажиропотоку и числу рейсов международные аэропорты Грузии установили в 2024 году, обслужив 7,5 миллиона пассажиров и выполнив 32,5 тысячи рейсов, что в обоих случаях на 24% больше по сравнению с 2023 годом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
кишинев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/13/295010500_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_f6441dbc259c7aa8342207ecf7c7088b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, грузия, новости, тбилиси, кишинев, агентство гражданской авиации
туризм, грузия, новости, тбилиси, кишинев, агентство гражданской авиации
Украинский лоукостер свяжет Тбилиси с Кишиневом
По данным Агентства гражданской авиации Грузии, украинский лоукостер Sky up Airlines оказался на третьем месте по перевозкам авиапассажиров в Грузию в 2021 году
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Украинская низкобюджетная авиакомпания SkyUp Airlines с 1 ноября 2025 года начнет регулярно выполнять прямой рейс Кишинев-Тбилиси, говорится на сайте авиаперевозчика.
По информации авиакомпании, рейсы из Кишинева в Тбилиси будут выполняться с частотой четыре раза в неделю.
По данным Агентства гражданской авиации Грузии, украинский лоукостер Sky up Airlines оказался на третьем месте по перевозкам авиапассажиров в Грузию в 2021 году, компания перевезла 192,9 тысячи человек.
Рекорд по пассажиропотоку и числу рейсов международные аэропорты Грузии установили в 2024 году, обслужив 7,5 миллиона пассажиров и выполнив 32,5 тысячи рейсов, что в обоих случаях на 24% больше по сравнению с 2023 годом.