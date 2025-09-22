https://sputnik-georgia.ru/20250922/ukrainskiy-loukoster-svyazhet-tbilisi-s-kishinevom-295010668.html

Украинский лоукостер свяжет Тбилиси с Кишиневом

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Украинская низкобюджетная авиакомпания SkyUp Airlines с 1 ноября 2025 года начнет регулярно выполнять прямой рейс Кишинев-Тбилиси, говорится на сайте авиаперевозчика.По информации авиакомпании, рейсы из Кишинева в Тбилиси будут выполняться с частотой четыре раза в неделю. По данным Агентства гражданской авиации Грузии, украинский лоукостер Sky up Airlines оказался на третьем месте по перевозкам авиапассажиров в Грузию в 2021 году, компания перевезла 192,9 тысячи человек. Рекорд по пассажиропотоку и числу рейсов международные аэропорты Грузии установили в 2024 году, обслужив 7,5 миллиона пассажиров и выполнив 32,5 тысячи рейсов, что в обоих случаях на 24% больше по сравнению с 2023 годом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

