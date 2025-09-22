Возобновился транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

https://sputnik-georgia.ru/20250922/vozobnovilsya-tranzit-kazakhstanskoy-nefti-po-truboprovodu-baku-tbilisi-dzheykhan-295047664.html

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) возобновила транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) – за восемь месяцев 2025 года объем транспортировки составил 0,9 млн тонн, сообщается на сайте АО НК "КазМунайГаз". Транспортировка казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан осуществляется в рамках соглашения между SOCAR и компанией "Казмунайгаз", подписанного в 2022 году. Поставки по данному маршруту были приостановлены в августе 2025 года. По информации компании, 13 сентября из порта Актау в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) отгружено 8,8 тыс. тонн кашаганской нефти. В 2024 году КМГ и SOCAR заключили соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджанской Республики. Строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан началось в апреле 2003 года, а в мае 2005 года трубопровод начал функционировать. Общая протяженность нефтепровода – 1 768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров – по Грузии, а чуть более 1 тысячи километров – по Турции. Согласно данным Корпорации нефти и газа Грузии, в месяц по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан проходит более 20 миллионов баррелей нефти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

