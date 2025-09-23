https://sputnik-georgia.ru/20250923/glava-sgb-gruzii-prinyal-uchastie-v-bakinskom-forume-po-bezopasnosti-295052132.html

Глава СГБ Грузии принял участие в Бакинском форуме по безопасности

Третий Бакинский форум открылся 21 сентября и был посвящен роли взаимодействия органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов 23.09.2025

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Руководитель Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе принял участие в Бакинском форуме безопасности, собравшем руководителей спецслужб из 95 стран, сообщает ведомство. В закрытом формате он провел встречи с представителями около десяти государств, на которых обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности. "Ежегодный Бакинский форум по безопасности является площадкой для деловых встреч руководителей, отвечающих за вопросы безопасности и разведки в разных странах, где они углубляют сотрудничество и обмениваются значимой информацией", – говорится в сообщении СГБ. Третий Бакинский форум открылся 21 сентября и был посвящен теме "Роль взаимодействия органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов, а также глобальных техногенных аварий и экологических катастроф в ходе террористических атак и вооруженных конфликтов". По итогам работы делегации приняли Декларацию и Устав форума. Мдинарадзе находился в Баку с 19 по 21 сентября. Его визит завершен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

