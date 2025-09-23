https://sputnik-georgia.ru/20250923/glava-sgb-gruzii-prinyal-uchastie-v-bakinskom-forume-po-bezopasnosti-295052132.html
Глава СГБ Грузии принял участие в Бакинском форуме по безопасности
Глава СГБ Грузии принял участие в Бакинском форуме по безопасности
Sputnik Грузия
Третий Бакинский форум открылся 21 сентября и был посвящен роли взаимодействия органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов 23.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-23T12:30+0400
2025-09-23T12:30+0400
2025-09-23T12:30+0400
мамука мдинарадзе
сгб
баку
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/17/295051587_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_99c4bab1b56a3e9f4cda27e6e573b270.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Руководитель Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе принял участие в Бакинском форуме безопасности, собравшем руководителей спецслужб из 95 стран, сообщает ведомство. В закрытом формате он провел встречи с представителями около десяти государств, на которых обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности. "Ежегодный Бакинский форум по безопасности является площадкой для деловых встреч руководителей, отвечающих за вопросы безопасности и разведки в разных странах, где они углубляют сотрудничество и обмениваются значимой информацией", – говорится в сообщении СГБ. Третий Бакинский форум открылся 21 сентября и был посвящен теме "Роль взаимодействия органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов, а также глобальных техногенных аварий и экологических катастроф в ходе террористических атак и вооруженных конфликтов". По итогам работы делегации приняли Декларацию и Устав форума. Мдинарадзе находился в Баку с 19 по 21 сентября. Его визит завершен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
баку
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/17/295051587_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_4a3153ae3505eb694918b57d082269e6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мамука мдинарадзе, сгб, баку, грузия, новости
мамука мдинарадзе, сгб, баку, грузия, новости
Глава СГБ Грузии принял участие в Бакинском форуме по безопасности
Третий Бакинский форум открылся 21 сентября и был посвящен роли взаимодействия органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Руководитель Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе принял участие в Бакинском форуме безопасности, собравшем руководителей спецслужб из 95 стран, сообщает ведомство.
В закрытом формате он провел встречи с представителями около десяти государств, на которых обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности.
"Ежегодный Бакинский форум по безопасности является площадкой для деловых встреч руководителей, отвечающих за вопросы безопасности и разведки в разных странах, где они углубляют сотрудничество и обмениваются значимой информацией", – говорится в сообщении СГБ.
Третий Бакинский форум открылся 21 сентября и был посвящен теме "Роль взаимодействия органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов, а также глобальных техногенных аварий и экологических катастроф в ходе террористических атак и вооруженных конфликтов".
По итогам работы делегации приняли Декларацию и Устав форума.
Мдинарадзе находился в Баку с 19 по 21 сентября. Его визит завершен.