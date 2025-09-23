https://sputnik-georgia.ru/20250923/glavnye-kandidaty-na-post-mera-tbilisi-295062546.html

Главные кандидаты на пост мэра Тбилиси

Sputnik Грузия собрал основную информацию о главных кандидатах в мэры Тбилиси. Каха Каладзе миллионер, мэр и бывший футболист Главным претендентом на кресло мэра Тбилиси эксперты считают кандидата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каху Каладзе. Для Каладзе это третьи выборы. На первых двух ему удалось вырвать победу только во втором туре, и даже сейчас главной интригой выборов станет возможность дважды мэра города получить безоговорочную поддержку в первом же туре. В своей биографии Каладзе успел отметиться и как игрок итальянского футбольного клуба "Милан", игрок Национальной сборной по футболу, обладатель кубка Лиги чемпионов. После заката футбольной карьеры он стал активно заниматься политикой, и в 2012 году ко всеобщему удивлению стал вице-премьером и министром энергетики Грузии, а в 2017 занял пост мэра Тбилиси. Сейчас Каладзе играет далеко не самую последнюю роль в грузинской политике, занимая пост генсекретаря правящей партии. От активиста до политика Главным конкурентом Каладзе является кандидат от партий "Сильная Грузия – Лело" и "Гахария – за Грузию" Ираклий Купрадзе. Ираклий Купрадзе запомнился обществу сначала как активный участник студенческих протестов в 2014-2015 году и член организации экоактивистов "Зеленый кулак", которая активно выступала против продажи исторического месторождения золота в Сакрдиси. В 2019 году Купрадзе стал членом партии "Лело", в 2023 году стал уже генеральным секретарем партии. Купрадзе становился депутатом как сакребуло (горсобрания) Тбилиси, так и парламента Грузии, но в знак протеста против фальсификации выборов дважды отказался от мандата. Юрист, бывший депутат и автор интересных идей Еще одним важным конкурентом Каладзе на выборах стане кандидат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия. В политике Хвичия с 2015 года, до этого он строил успешную карьеры в юридической сфере, поработал главой юридического департамента Национального агентства публичного реестра Грузии и юристом в мэрии Тбилиси. Был депутатом парламента Грузии с 2020 по 2024 год. Запомнился обществу в основном своими оригинальными идеями: был организатором схемы легализации отказа от службы в армии через сан священнослужителя, легализации курения марихуаны и даже предлагал легализовать оружие в Грузии. Помимо трех главных кандидатов, на пост мэра Тбилиси претендует еще шесть человек, однако эксперты считают, что ни один из этих кандидатов не сможет получить поддержку более 5% жителей Тбилиси. Большая часть из них неизвестна широкой общественности, и даже проблематично найти их фотографий в Сети. Выборы в Тбилиси В столице Грузии 4 октября состоятся выборы мэра и депутатов местного совещательного органа – сакребуло. Согласно предварительным данным, число избирателей составляет 1 035 873 человека. Тбилисское сакребуло – крупнейший муниципальный совещательный орган страны. Оно состоит из 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам, а остальные – в мажоритарных округах большинством голосов. Чтобы провести кандидата, партия должна набрать более 4% голосов. Депутатом сакребуло может стать гражданин Грузии, достигший 21 года и проживший в стране не менее полугода. Мэр Тбилиси избирается путем прямого голосования. Кандидат должен быть гражданином Грузии старше 25 лет и проживать на территории страны не менее полугода. Выдвинуть кандидата на должность могут как партии, так и инициативные группы граждан. Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы. В голосовании в Тбилиси могут участвовать только граждане Грузии старше 18 лет, зарегистрированные в столице или фактически проживающие в городе. По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий. Желание побороться за пост мэра столицы Грузии выразили 9 кандидатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

