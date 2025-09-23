Грузия – мировой лидер по числу иностранных медстудентов – ВОЗ

https://sputnik-georgia.ru/20250923/gruziya--mirovoy-lider-po-chislu-inostrannykh-medstudentov--voz-295052949.html

23.09.2025, Sputnik Грузия

Иностранцы, по данным Национальной службы статистики "Сакстат", составляют 19,7% от всего числа студентов в высших учебных заведениях Грузии

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузия является лидером в мире по числу иностранных студентов-медиков, говорится в новом докладе Европейского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ, медобразование на уровне бакалавриата стало важным сектором экономики Грузии, а иностранные студенты – одним из значимых источников притока иностранной валюты в страну. По данным ВОЗ, это число превышает количество вузов в странах со схожим социально-экономическим положением. Например, в Армении – восемь медицинских вузов с преподаванием на английском языке, в Молдове – один, а в Азербайджане – ни одного. Иностранных студентов привлекают в Грузии простые условия регистрации, практически полное отсутствие конкуренции при поступлении, относительно низкая стоимость обучения ($6-10 тыс. в год), простота получения студенческих виз и высокий уровень безопасности в стране. Кроме того, в докладе отмечается, что число студентов, обучающихся по программам здравоохранения в Грузии, значительно увеличилось – на 922,2%: с 1186 в 2015 году до 12 123 в 2024-м. В 2024 году почти 7 тысяч иностранных студентов поступили всего в три университета Грузии. В начале учебного года 2024-2025 в вузах Грузии обучались 37,1 тыс. иностранных студентов, что на 20,9% больше, чем в прошлом году. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", иностранцы составляют 19,7% от всего числа студентов в высших учебных заведениях Грузии. Самое популярные направления – здравоохранение и социальное обеспечение. Их выбрали 18,1 тыс. иностранных студентов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

