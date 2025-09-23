https://sputnik-georgia.ru/20250923/gruziya-na-80-y-sessii-genassamblei-oon-vstrechi-i-novye-dogovorennosti-295055703.html

Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН: встречи и новые договоренности

Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН: встречи и новые договоренности

Sputnik Грузия

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН глава грузинского внешнеполитического ведомства провела встречи на высоком уровне с коллегами-министрами 23.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-23T11:56+0400

2025-09-23T11:56+0400

2025-09-23T12:04+0400

грузия

новости

политика

нью-йорк

тбилиси

словакия

мака бочоришвили

михаил кавелашвили

антониу гутерриш

оон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/17/295054390_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_af8cd5e157093983ac0796e3b397ef57.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках визита в Нью-Йорк принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию основания Организации Объединенных Наций, написал глава грузинского государства на своей странице в соцсети. На церемонии с речью перед главами государств и правительств выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Аналена Бербок. "На мероприятии было уделено внимание миссии и деятельности ООН, а также достижениям последних восьми десятилетий", – отметил Кавелашвили. В торжественном мероприятии также приняли участие министр иностранных дел Мака Бочоришвили, постоянный представитель Грузии в ООН Давид Бакрадзе, посол Грузии в США Тамар Талиашвили и руководитель администрации президента Кетеван Квиникадзе. Встречи и переговоры В рамках Генеральной Ассамблеи ООН глава грузинского внешнеполитического ведомства провела встречи на высоком уровне с коллегами-министрами. Вопросы сотрудничества между Грузией и Словакией в двустороннем и многостороннем форматах, а также перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере обсудила глава МИД Грузии с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. "Мы обсудили развитие двусторонних отношений между двумя странами, особенно в направлении экономического сотрудничества, рассмотрели отношения с ЕС и выразили благодарность за твердую поддержку Грузии", – написала Бочоришвили в соцсети. Особое внимание на встрече было уделено дружеским связям и значению политического диалога между государствами. Также была рассмотрена ситуация с безопасностью в регионе и существующие вызовы. Отдельно обсуждалась тема европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Глава МИД рассказала о внешнеполитических приоритетах страны и поблагодарила словацкого коллегу за поддержку. Вызовы безопасности в регионе, в том числе в контексте европейской безопасности, обсудила Бочоришвили на встрече с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом. Отдельное внимание стороны уделили отношениям между Грузией и ЕС и необходимости диалога в процессе евроинтеграции. Перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и логистической сферах обсудила глава МИД Грузии на встрече с и. о. министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Ле Хоай Чунгом. Особое внимание стороны уделили важности активизации контактов на высоком уровне, совершенствованию правовой базы и взаимодействию в многосторонних форматах. "В ближайшем будущем во Вьетнаме откроется посольство Грузии, что будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в различных направлениях", – отметила Бочоришвили. В завершение встречи министры подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества. По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, помимо встреч главы МИД Грузии с коллегами, также запланированы выступления Бочоришвили на различных форумах и участие в мероприятиях высокого уровня. Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

нью-йорк

тбилиси

словакия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, нью-йорк, тбилиси, словакия, мака бочоришвили, михаил кавелашвили, антониу гутерриш, оон