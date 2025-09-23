Грузия
Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН: встречи и новые договоренности
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках визита в Нью-Йорк принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию основания Организации Объединенных Наций, написал глава грузинского государства на своей странице в соцсети. На церемонии с речью перед главами государств и правительств выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Аналена Бербок. "На мероприятии было уделено внимание миссии и деятельности ООН, а также достижениям последних восьми десятилетий", – отметил Кавелашвили. В торжественном мероприятии также приняли участие министр иностранных дел Мака Бочоришвили, постоянный представитель Грузии в ООН Давид Бакрадзе, посол Грузии в США Тамар Талиашвили и руководитель администрации президента Кетеван Квиникадзе. Встречи и переговоры В рамках Генеральной Ассамблеи ООН глава грузинского внешнеполитического ведомства провела встречи на высоком уровне с коллегами-министрами. Вопросы сотрудничества между Грузией и Словакией в двустороннем и многостороннем форматах, а также перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере обсудила глава МИД Грузии с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. "Мы обсудили развитие двусторонних отношений между двумя странами, особенно в направлении экономического сотрудничества, рассмотрели отношения с ЕС и выразили благодарность за твердую поддержку Грузии", – написала Бочоришвили в соцсети. Особое внимание на встрече было уделено дружеским связям и значению политического диалога между государствами. Также была рассмотрена ситуация с безопасностью в регионе и существующие вызовы. Отдельно обсуждалась тема европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Глава МИД рассказала о внешнеполитических приоритетах страны и поблагодарила словацкого коллегу за поддержку. Вызовы безопасности в регионе, в том числе в контексте европейской безопасности, обсудила Бочоришвили на встрече с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом. Отдельное внимание стороны уделили отношениям между Грузией и ЕС и необходимости диалога в процессе евроинтеграции. Перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и логистической сферах обсудила глава МИД Грузии на встрече с и. о. министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Ле Хоай Чунгом. Особое внимание стороны уделили важности активизации контактов на высоком уровне, совершенствованию правовой базы и взаимодействию в многосторонних форматах. "В ближайшем будущем во Вьетнаме откроется посольство Грузии, что будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в различных направлениях", – отметила Бочоришвили. В завершение встречи министры подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества. По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, помимо встреч главы МИД Грузии с коллегами, также запланированы выступления Бочоришвили на различных форумах и участие в мероприятиях высокого уровня. Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках визита в Нью-Йорк принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию основания Организации Объединенных Наций, написал глава грузинского государства на своей странице в соцсети.
На церемонии с речью перед главами государств и правительств выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Аналена Бербок.
© Mikheil Kavelashvili Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН
Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2025
Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН
© Mikheil Kavelashvili
"На мероприятии было уделено внимание миссии и деятельности ООН, а также достижениям последних восьми десятилетий", – отметил Кавелашвили.
© Mikheil Kavelashvili Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН
Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2025
Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН
© Mikheil Kavelashvili
В торжественном мероприятии также приняли участие министр иностранных дел Мака Бочоришвили, постоянный представитель Грузии в ООН Давид Бакрадзе, посол Грузии в США Тамар Талиашвили и руководитель администрации президента Кетеван Квиникадзе.

Встречи и переговоры

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН глава грузинского внешнеполитического ведомства провела встречи на высоком уровне с коллегами-министрами.
Вопросы сотрудничества между Грузией и Словакией в двустороннем и многостороннем форматах, а также перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере обсудила глава МИД Грузии с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром.
© Mikheil Kavelashvili Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН
Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2025
Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН
© Mikheil Kavelashvili
"Мы обсудили развитие двусторонних отношений между двумя странами, особенно в направлении экономического сотрудничества, рассмотрели отношения с ЕС и выразили благодарность за твердую поддержку Грузии", – написала Бочоришвили в соцсети.
Особое внимание на встрече было уделено дружеским связям и значению политического диалога между государствами. Также была рассмотрена ситуация с безопасностью в регионе и существующие вызовы.
© Mikheil Kavelashvili Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН
Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2025
Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН
© Mikheil Kavelashvili
Отдельно обсуждалась тема европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Глава МИД рассказала о внешнеполитических приоритетах страны и поблагодарила словацкого коллегу за поддержку.
Вызовы безопасности в регионе, в том числе в контексте европейской безопасности, обсудила Бочоришвили на встрече с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом. Отдельное внимание стороны уделили отношениям между Грузией и ЕС и необходимости диалога в процессе евроинтеграции.

"Мы обсудили исторические связи между двумя странами, межчеловеческие отношения, а также процесс евроинтеграции и в этом контексте – важность политического диалога", – сообщила Бочоришвили.

Перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и логистической сферах обсудила глава МИД Грузии на встрече с и. о. министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Ле Хоай Чунгом.
Особое внимание стороны уделили важности активизации контактов на высоком уровне, совершенствованию правовой базы и взаимодействию в многосторонних форматах.
"В ближайшем будущем во Вьетнаме откроется посольство Грузии, что будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в различных направлениях", – отметила Бочоришвили.
© Mikheil Kavelashvili Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН
Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2025
Грузия на 80-й сессии Генассамблеи ООН
© Mikheil Kavelashvili
В завершение встречи министры подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.
По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, помимо встреч главы МИД Грузии с коллегами, также запланированы выступления Бочоришвили на различных форумах и участие в мероприятиях высокого уровня.
Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
