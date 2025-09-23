https://sputnik-georgia.ru/20250923/inostrantsy-pytalis-nezakonno-peresech-granitsu-gruzii--mvd-295056526.html

Иностранцы пытались незаконно пересечь границу Грузии – МВД

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Трое иностранцев задержаны пограничной полицией Грузии за попытку незаконного пересечения и незаконное пересечение государственной границы через пограничные сектора "Кирнати" и "Сарпи"(грузино-турецкая граница), сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанным 24, 27 и 44 года. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие установило, что двое обвиняемых незаконно пересекли государственную границу Грузии, спрятавшись в грузовом автомобиле, а третий задержанный пытался незаконно выехать из Грузии в Турцию в обход КПП. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

