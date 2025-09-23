https://sputnik-georgia.ru/20250923/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-295049467.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

В августе 2025 года по сравнению с июлем цены на промышленную продукцию выросли на 0,1%

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в августе 2025 года вырос на 3,8% по сравнению с августом 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 2,1%, в том числе цены на продовольствие выросли на 4,7%, а в горнодобывающей промышленности – на 13,8%.В августе 2025 года по сравнению с июлем цены на промышленную продукцию выросли на 0,1%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в августе на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности снизились на 2,5%, а в перерабатывающей – выросли на 3,2%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в августе вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 18,9%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 0,6%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 3,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 3,2%, в том числе продукты питания – на 13,1%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в августе 2025 года составил 4,6% при целевом показателе 3%. В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025-го уровень инфляции составил 0,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

