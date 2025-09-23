https://sputnik-georgia.ru/20250923/kvaratskheliya-ne-popal-v-itogovuyu-desyatku-pretendentov-na-zolotoy-myach-295051270.html

Кварацхелия не попал в итоговую десятку претендентов на "Золотой мяч"

Грузинский футболист обогнал таких звезд мирового футбола, как Винисиус, Роберт Левандовски, Гарри Кейн, Лаутаро Мартинес, Джуд Беллингем и Дезире Дуэ 23.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Вингер сборной Грузии и французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия занял 12-е место в голосовании за вручение наград лучшим футболистам мира сезона-2024/25 "Золотой мяч" издания France Football. Грузинский футболист обогнал таких звезд мирового футбола, как Винисиус, Роберт Левандовски, Гарри Кейн, Лаутаро Мартинес, Джуд Беллингем, Дезире Дуэ. Кварацхелия не присутствовал на церемонии вручения главной индивидуальной награды футбольного мира из-за матча против "Марселя". Обладателем "Золотого мяча" стал одноклубник Кварацхелия, нападающий Усман Дембеле. Лучшим клубом года был признан "ПСЖ". Наставник парижан Луис Энрике получил "Золотой мяч" как лучший тренер. Лучшим вратарем стал Джанлуиджи Доннарумма, который недавно перешел из "ПСЖ" в "Манчестер Сити". В составе "ПСЖ" Кварацхелия в 2025 году выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2023 году лидер сборной Грузии занял 17-е место в рейтинге лучших футболистов мира, тогда он выступал за итальянский "Наполи". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

