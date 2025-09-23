https://sputnik-georgia.ru/20250923/ostanovili-na-progulke-kubintsu-grozit-bessrochnoe-za-narkoprestuplenie-v-tbilisi-295053666.html

Остановили на прогулке: кубинцу грозит бессрочное за наркопреступление в Тбилиси

В результате личного досмотра у мужчины изъяли 17 упаковок метадона

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 33-летнего гражданина Кубы по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Сотрудники патрульной полиции остановили задержанного во время прогулки по Тбилиси для проверки. В результате личного досмотра у него изъяли в качестве вещественных доказательств 17 упаковок наркотического средства метадон, упакованного для сбыта. Еще одно задержание правоохранители произвели в регионе Самегрело - Земо Сванети. Был задержан 37-летний гражданин Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Ему также грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В ходе обыска в доме временного проживания обвиняемого сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств гранулы, содержащие метадон в особо крупном размере. Наркотики были размещены в различных местах для сбыта. Изъяты также материалы, необходимые для упаковки наркотического средства, клейкая лента, электронные весы, и деньги, предположительно, полученные в результате сбыта наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

