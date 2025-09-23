https://sputnik-georgia.ru/20250923/peskov-otsutstvie-dogovorov-po-ogranicheniyu-yao-chrevato-opasnostyami-295063464.html

Песков: отсутствие договоров по ограничению ЯО чревато опасностями

В 2023 году РФ приостановила участие в ДСНВ, объяснив решение тем, что США нарушают договор 23.09.2025

ТБИЛИСИ, 23 сен – Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с истечением действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений в настоящее время действует ограниченно. В 2023 году РФ приостановила участие в нем, объяснив решение тем, что, с одной стороны, США нарушают договор, а с другой – обстоятельства кардинально изменились по сравнению с 2010 годом, когда он заключался.По словам Песков, сейчас назревает ситуация, когда можно остаться без каких-либо регулирующих область стратегической стабильности и безопасности двусторонних документов.При этом он подчеркнул, что российская сторона не доводила до США своих предложений по судьбе ДСНВ. Вместе с тем, тема этого договора затрагивалась в ходе контактов России и Штатов, но не предметно, добавил Песков.Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026-го продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь главы государства, если США не примут зеркальную позицию по договору, то придется принимать меры.Он еще раз подчеркнул, что мера по продолжению ограничений в соответствии ДСНВ станет жизнеспособной только при том условии, что Вашингтон будет действовать аналогично.ДСНВ предусмотрены следующие ограничения: 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и бомбардировщиков, 1 550 для боезарядов на них, 800 – для развернутых и неразвернутых пусковых установок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

