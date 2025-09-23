https://sputnik-georgia.ru/20250923/polnyy-absurd--kandidat-v-mery-tbilisi-ot-partii-vlasti-otvetil-opponentam-295056950.html

Полный абсурд – кандидат в мэры Тбилиси от партии власти ответил оппонентам

Полный абсурд – кандидат в мэры Тбилиси от партии власти ответил оппонентам

Кандидат в вице-мэры от "Лело – Сильная Грузия" заявил, что в случае победы кандидата от их партии они организуют забастовку муниципальных служб в Тбилиси 23.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия Каха Каладзе заявил, что "не слышал ничего более абсурдного", чем планы своих оппонентов по предвыборной гонке. Ранее кандидат в вице-мэры от "Лело – Сильная Грузия" Алеко Элисашвили заявил, что в случае победы кандидата от их партии Ираклия Купрадзе они организуют забастовку муниципальных служб в столице. "Человеку нужен пост мэра для того, чтобы остановить работу муниципалитета. Остановить реабилитацию улиц, проспектов, поддержку нуждающихся и социально незащищенных семей и людей, которую муниципалитет осуществляет по различным программам. Они хотят остановить строительство детских садов, движение общественного транспорта", – сказал Каладзе. Выборы в Тбилиси В столице Грузии 4 октября состоятся выборы мэра и депутатов местного совещательного органа – сакребуло. Согласно предварительным данным, число избирателей составляет 1 035 873 человека. Тбилисское сакребуло – крупнейший муниципальный совещательный орган страны. Оно состоит из 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам, а остальные – в мажоритарных округах большинством голосов. Чтобы провести кандидата, партия должна набрать более 4% голосов. Депутатом сакребуло может стать гражданин Грузии, достигший 21 года и проживший в стране не менее полугода. Мэр Тбилиси избирается путем прямого голосования. Кандидат должен быть гражданином Грузии старше 25 лет и проживать на территории страны не менее полугода. Выдвинуть кандидата на должность могут как партии, так и инициативные группы граждан. Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы. В голосовании в Тбилиси могут участвовать только граждане Грузии старше 18 лет, зарегистрированные в столице или фактически проживающие в городе. По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий. Желание побороться за пост мэра столицы Грузии выразили 9 кандидатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

