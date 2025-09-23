Протест и угрозы насилия: реакция "Грузинской мечты" на планы оппозиции

https://sputnik-georgia.ru/20250923/protest-i-ugrozy-nasiliya-reaktsiya-gruzinskoy-mechty-na-plany-oppozitsii-295056713.html
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Заявление одного из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Анны Цитлидзе является еще одним подтверждением того, что радикальная оппозиция готовится не к мирному протесту, а к дестабилизации в день выборов в органы местного самоуправления, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Торнике Чеишвили. Цитлидзе заявила, что 4 октября граждане Грузии выйдут на мирный протест, будут защищать конституционное право на самооборону и противостоять любому жестокому обращению. Она подчеркнула, что "власти и четыре тысячи сотрудников спецназа не смогут справиться с тысячами граждан, оказывающих сопротивление". Мирные акции проходят спокойно и не требуют вмешательства правоохранителей, тогда как появление спецназа свидетельствует о подготовке представителей "коллективного Нацдвижения" к насилию и принуждению, считает депутат "Грузинской мечты" Давид Матикашвили. "Тот, кто решит дестабилизировать страну, лишить людей права на выбор и навязать свои антигрузинские и антинациональные политические взгляды, естественно, получит соответствующий ответ от государства", – отметил Матикашвили. В свою очередь, к осторожности призвал представителей оппозиции генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе, заявив, что 4 октября правящая партия одержит победу во всех муниципалитетах. Ранее лидеры "Грузинской мечты" заявляли, что радикальная оппозиция в Грузии не обладает ни силами, ни ресурсами для насильственного свержения власти, и революции в стране не будет. Масштабная акция протеста на проспекте Руставели запланирована на 4 октября – в день выборов в органы местного самоуправления. Часть оппозиционного спектра, включая бывшую правящую партию "Единое национальное движение", объявила бойкот выборам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Протест и угрозы насилия: реакция "Грузинской мечты" на планы оппозиции
13:22 23.09.2025 (обновлено: 13:53 23.09.2025)
Цитлидзе заявила, что в день выборов жители Грузии выйдут на мирный протест, будут защищать конституционное право на самооборону и противостоять любому жестокому обращению
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Заявление одного из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Анны Цитлидзе является еще одним подтверждением того, что радикальная оппозиция готовится не к мирному протесту, а к дестабилизации в день выборов в органы местного самоуправления, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Торнике Чеишвили.
Цитлидзе заявила, что 4 октября граждане Грузии выйдут на мирный протест, будут защищать конституционное право на самооборону и противостоять любому жестокому обращению. Она подчеркнула, что "власти и четыре тысячи сотрудников спецназа не смогут справиться с тысячами граждан, оказывающих сопротивление".
"Это еще одно подтверждение того, что у радикалов по-прежнему в повестке дня стоит попытка дестабилизации путем насилия и мобилизации соответствующих экстремистских группировок, чтобы 4 октября превратить в дни, похожие на те, что мы наблюдали в конце ноября и начале декабря прошлого года", – сказала Чеишвили.
Мирные акции проходят спокойно и не требуют вмешательства правоохранителей, тогда как появление спецназа свидетельствует о подготовке представителей "коллективного Нацдвижения" к насилию и принуждению, считает депутат "Грузинской мечты" Давид Матикашвили.
"Тот, кто решит дестабилизировать страну, лишить людей права на выбор и навязать свои антигрузинские и антинациональные политические взгляды, естественно, получит соответствующий ответ от государства", – отметил Матикашвили.
В свою очередь, к осторожности призвал представителей оппозиции генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе, заявив, что 4 октября правящая партия одержит победу во всех муниципалитетах.
"Будьте осторожны, не поскользнитесь! Как можно оценить заявление Аны Цитлидзе?! 4 октября мы будем праздновать победу. „Грузинская мечта“ победит во всех муниципалитетах, включая столицу. Будет сохранен порядок, продолжится экономическое развитие страны и движение вперед", – подчеркнул Каладзе.
Ранее лидеры "Грузинской мечты" заявляли, что радикальная оппозиция в Грузии не обладает ни силами, ни ресурсами для насильственного свержения власти, и революции в стране не будет.
Масштабная акция протеста на проспекте Руставели запланирована на 4 октября – в день выборов в органы местного самоуправления. Часть оппозиционного спектра, включая бывшую правящую партию "Единое национальное движение", объявила бойкот выборам.