Протест и угрозы насилия: реакция "Грузинской мечты" на планы оппозиции

Протест и угрозы насилия: реакция "Грузинской мечты" на планы оппозиции

Цитлидзе заявила, что в день выборов жители Грузии выйдут на мирный протест, будут защищать конституционное право на самооборону и противостоять любому... 23.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Заявление одного из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Анны Цитлидзе является еще одним подтверждением того, что радикальная оппозиция готовится не к мирному протесту, а к дестабилизации в день выборов в органы местного самоуправления, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Торнике Чеишвили. Цитлидзе заявила, что 4 октября граждане Грузии выйдут на мирный протест, будут защищать конституционное право на самооборону и противостоять любому жестокому обращению. Она подчеркнула, что "власти и четыре тысячи сотрудников спецназа не смогут справиться с тысячами граждан, оказывающих сопротивление". Мирные акции проходят спокойно и не требуют вмешательства правоохранителей, тогда как появление спецназа свидетельствует о подготовке представителей "коллективного Нацдвижения" к насилию и принуждению, считает депутат "Грузинской мечты" Давид Матикашвили. "Тот, кто решит дестабилизировать страну, лишить людей права на выбор и навязать свои антигрузинские и антинациональные политические взгляды, естественно, получит соответствующий ответ от государства", – отметил Матикашвили. В свою очередь, к осторожности призвал представителей оппозиции генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе, заявив, что 4 октября правящая партия одержит победу во всех муниципалитетах. Ранее лидеры "Грузинской мечты" заявляли, что радикальная оппозиция в Грузии не обладает ни силами, ни ресурсами для насильственного свержения власти, и революции в стране не будет. Масштабная акция протеста на проспекте Руставели запланирована на 4 октября – в день выборов в органы местного самоуправления. Часть оппозиционного спектра, включая бывшую правящую партию "Единое национальное движение", объявила бойкот выборам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

