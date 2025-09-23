https://sputnik-georgia.ru/20250923/sbor-urozhaya-vinograda-nachnetsya-na-rodine-khvanchkary-v-nachale-oktyabrya-295049142.html
Сбор урожая винограда начнется на родине "Хванчкары" в начале октября
Сбор урожая винограда начнется на родине "Хванчкары" в начале октября
Sputnik Грузия
В текущем году субсидию от государства получат все винные компании, закупившие и переработавшие не менее трех тонн винограда сортов "Александроули" и... 23.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-23T17:37+0400
2025-09-23T17:37+0400
2025-09-23T17:37+0400
грузия
экономика
новости
рача
вино и виноделие грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24682/69/246826914_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_14d3aca6b2db30d5f6192f674000d33c.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сезон сбора винограда начнется в высокогорном регионе Грузии Рача в начале октября, сообщило Национальное агентство вина. Ртвели традиционно начинается на родине вина в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября. А на родине легендарной "Хванчкары" Раче, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули". По информации Агентства, содействие развитию виноградарско-винодельческой отрасли и производству вина, защищенного наименования по происхождению "Хванчкара" в регионе Рача-Лечхуми, является приоритетным направлением. По решению правительства, в текущем году субсидию от государства получат все винные компании, закупившие и переработавшие не менее трех тонн винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули", выращенного в микрозоне Хванчкара, и заплатившие фермеру не менее 8 лари за килограмм. В регионе Рача-Лечхуми винодельческим компаниям будет предоставлена государственная субсидия в размере 4 лари за 1 кг "Александроули" и 1 кг "Муджуретули". Как отметили в ведомстве, с 2026 года государство будет применять новый подход к поддержке виноградарско-винодельческой отрасли в регионе Рача в рамках программы сбора урожая. Основной акцент будет сделан на качестве винограда. Ртвели 2025 Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. На данном этапе процесс охватил муниципалитеты региона Кахети: Дедоплисцкаро, Сигнахи, Гурджаани, Лагодехи, Телави и Кварели. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали 84 тысячи тонн винограда к 22 сентября. С 2020 года правительство Грузии ежегодно субсидирует сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли. Излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам: виноград сорта "саперави", выращенный в регионе Кахети, – 1,5 лари ($0,55) за кг, виноград других сортов – 1,2 лари ($0,44) за кг, виноград, содержание сахара в котором не превышает 18%, и поврежденный виноград – 1 лари ($0,37) за кг. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рача
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24682/69/246826914_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_9bb9f8c79ddc8e7b5133599b41fb7be6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, рача, вино и виноделие грузии
грузия, экономика, новости, рача, вино и виноделие грузии
Сбор урожая винограда начнется на родине "Хванчкары" в начале октября
В текущем году субсидию от государства получат все винные компании, закупившие и переработавшие не менее трех тонн винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сезон сбора винограда начнется в высокогорном регионе Грузии Рача в начале октября, сообщило Национальное агентство вина.
Ртвели традиционно начинается на родине вина в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября. А на родине легендарной "Хванчкары" Раче, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули".
"В начале октября сбор винограда начнется и в регионе Рача-Лечхуми. Для организации сбора урожая 2025 года правительство приняло решение о принятии соответствующих мер поддержки региона", – говорится в сообщении Агентства.
По информации Агентства, содействие развитию виноградарско-винодельческой отрасли и производству вина, защищенного наименования по происхождению "Хванчкара" в регионе Рача-Лечхуми, является приоритетным направлением.
По решению правительства, в текущем году субсидию от государства получат все винные компании, закупившие и переработавшие не менее трех тонн винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули", выращенного в микрозоне Хванчкара, и заплатившие фермеру не менее 8 лари за килограмм.
В регионе Рача-Лечхуми винодельческим компаниям будет предоставлена государственная субсидия в размере 4 лари за 1 кг "Александроули" и 1 кг "Муджуретули".
Как отметили в ведомстве, с 2026 года государство будет применять новый подход к поддержке виноградарско-винодельческой отрасли в регионе Рача в рамках программы сбора урожая. Основной акцент будет сделан на качестве винограда.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.
На данном этапе процесс охватил муниципалитеты региона Кахети: Дедоплисцкаро, Сигнахи, Гурджаани, Лагодехи, Телави и Кварели.
Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали 84 тысячи тонн винограда к 22 сентября.
С 2020 года правительство Грузии ежегодно субсидирует сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли.
Однако в 2025 году процесс субсидирования видоизменили. В частности, правительство Грузии приняло решение прекратить субсидирование частных винодельческих компаний во время сбора урожая 2025 года. В случае если частный сектор не сможет закупить весь урожай, это сделает госкомпания.
Излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам: виноград сорта "саперави", выращенный в регионе Кахети, – 1,5 лари ($0,55) за кг, виноград других сортов – 1,2 лари ($0,44) за кг, виноград, содержание сахара в котором не превышает 18%, и поврежденный виноград – 1 лари ($0,37) за кг.
В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.