Сбор урожая винограда начнется на родине "Хванчкары" в начале октября

Сбор урожая винограда начнется на родине "Хванчкары" в начале октября

В текущем году субсидию от государства получат все винные компании, закупившие и переработавшие не менее трех тонн винограда сортов "Александроули" и... 23.09.2025

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сезон сбора винограда начнется в высокогорном регионе Грузии Рача в начале октября, сообщило Национальное агентство вина. Ртвели традиционно начинается на родине вина в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября. А на родине легендарной "Хванчкары" Раче, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули". По информации Агентства, содействие развитию виноградарско-винодельческой отрасли и производству вина, защищенного наименования по происхождению "Хванчкара" в регионе Рача-Лечхуми, является приоритетным направлением. По решению правительства, в текущем году субсидию от государства получат все винные компании, закупившие и переработавшие не менее трех тонн винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули", выращенного в микрозоне Хванчкара, и заплатившие фермеру не менее 8 лари за килограмм. В регионе Рача-Лечхуми винодельческим компаниям будет предоставлена ​​государственная субсидия в размере 4 лари за 1 кг "Александроули" и 1 кг "Муджуретули". Как отметили в ведомстве, с 2026 года государство будет применять новый подход к поддержке виноградарско-винодельческой отрасли в регионе Рача в рамках программы сбора урожая. Основной акцент будет сделан на качестве винограда. Ртвели 2025 Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. На данном этапе процесс охватил муниципалитеты региона Кахети: Дедоплисцкаро, Сигнахи, Гурджаани, Лагодехи, Телави и Кварели. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали 84 тысячи тонн винограда к 22 сентября. С 2020 года правительство Грузии ежегодно субсидирует сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли. Излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам: виноград сорта "саперави", выращенный в регионе Кахети, – 1,5 лари ($0,55) за кг, виноград других сортов – 1,2 лари ($0,44) за кг, виноград, содержание сахара в котором не превышает 18%, и поврежденный виноград – 1 лари ($0,37) за кг. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

