Суд в Тбилиси приговорил мужчину к 13 годам за пособничество терроризму

23.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд признал гражданина Грузии виновным во вступлении в иностранную террористическую организацию "Исламское государство"* и в пособничестве террористической деятельности, приговорив его к 13 годам тюрьмы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Представленные на суде доказательства подтвердили, что подсудимый в 2014 году отправился в Сирию, присоединился к террористической организации "Исламское государство"* и принимал активное участие в боевых действиях, проводимых этой организацией. Он также занимался пропагандой деятельности этой террористической организации. В Интернете был распространен ряд фотографий и видеороликов с его участием, на которых изображена символика террористической организации и содержался призыв к вступлению в эту организацию. Ему заочно было предъявлено обвинение по статье 328 "Вступление в иностранную террористическую организацию и пособничество террористической деятельности". * Запрещенная в России террористическая группировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

