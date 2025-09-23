https://sputnik-georgia.ru/20250923/sud-v-tbilisi-prigovoril-muzhchinu-k-13-godam-za-posobnichestvo-terrorizmu-295064031.html
Суд в Тбилиси приговорил мужчину к 13 годам за пособничество терроризму
Суд в Тбилиси приговорил мужчину к 13 годам за пособничество терроризму
Sputnik Грузия
Представленные на суде доказательства подтвердили, что подсудимый в 2014 году отправился в Сирию и присоединился к террористической организации 23.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-23T21:56+0400
2025-09-23T21:56+0400
2025-09-23T21:56+0400
грузия
происшествия
новости
тбилисский городской суд
сирия
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262058962_0:187:3068:1913_1920x0_80_0_0_e47e76c523369918feee394600b9a339.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд признал гражданина Грузии виновным во вступлении в иностранную террористическую организацию "Исламское государство"* и в пособничестве террористической деятельности, приговорив его к 13 годам тюрьмы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Представленные на суде доказательства подтвердили, что подсудимый в 2014 году отправился в Сирию, присоединился к террористической организации "Исламское государство"* и принимал активное участие в боевых действиях, проводимых этой организацией. Он также занимался пропагандой деятельности этой террористической организации. В Интернете был распространен ряд фотографий и видеороликов с его участием, на которых изображена символика террористической организации и содержался призыв к вступлению в эту организацию. Ему заочно было предъявлено обвинение по статье 328 "Вступление в иностранную террористическую организацию и пособничество террористической деятельности". * Запрещенная в России террористическая группировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сирия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262058962_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_669ff22312ec2af8b855419ec93921f5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, сирия, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, сирия, генеральная прокуратура грузии
Суд в Тбилиси приговорил мужчину к 13 годам за пособничество терроризму
Представленные на суде доказательства подтвердили, что подсудимый в 2014 году отправился в Сирию и присоединился к террористической организации
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд признал гражданина Грузии виновным во вступлении в иностранную террористическую организацию "Исламское государство"* и в пособничестве террористической деятельности, приговорив его к 13 годам тюрьмы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Представленные на суде доказательства подтвердили, что подсудимый в 2014 году отправился в Сирию, присоединился к террористической организации "Исламское государство"* и принимал активное участие в боевых действиях, проводимых этой организацией.
Он также занимался пропагандой деятельности этой террористической организации. В Интернете был распространен ряд фотографий и видеороликов с его участием, на которых изображена символика террористической организации и содержался призыв к вступлению в эту организацию.
Ему заочно было предъявлено обвинение по статье 328 "Вступление в иностранную террористическую организацию и пособничество террористической деятельности".
* Запрещенная в России террористическая группировка.