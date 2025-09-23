https://sputnik-georgia.ru/20250923/vybory-v-gruzii-2025-nachalsya-protsess-pechati-byulleteney-295064159.html

Выборы в Грузии 2025: Начался процесс печати бюллетеней

Планируется напечатать 103 200 грузино-армянских бюллетеня и 295 100 – грузино-азербайджанских

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. К выборам в органы местной власти в Грузии напечатают 3 897 000 бюллетеней, говорится в информации на сайте ЦИК Грузии. Выборы в Грузии пройдут 4 октября. Для голосования граждане Грузии получат три бюллетеня: для голосования за кандидатов в мэры, для голосования за депутатов районного совещательного органа (сакребуло) по пропорциональной системе и для голосования за кандидата в депутаты сакребуло по мажоритарной системе. Всего ЦИК к выборам напечатает 2 813 150 бюллетеней для голосования по электронной системе и 1 084 350 – для голосования по мажоритарной системе. При этом для жителей районов, где компактно проживают этнические меньшинства, бюллетени будут двуязычными. Всего планируется напечатать 103 200 грузино-армянских бюллетеня и 295 100 – грузино-азербайджанских. Бюллетени перед днем выборов будут доставлены на 3 051 избирательный участок в стране. На 2 284 участках голосование будет проходить при помощи электронных считывателей удостоверений личности и электронных аппаратов для голосования, а на 767 участках выборы пройдут по обычной системе с избирательными урнами. Всего голосовать на выборах смогут 3 476 140 избирателей. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

