Победители и финалисты конкурса Ocean Photographer of the Year 2025
Победители и финалисты конкурса Ocean Photographer of the Year 2025
Ocean Photographer of the Year – это престижный международный конкурс, который ежегодно собирает лучших фотографов, специализирующихся на съемке океанов... 24.09.2025, Sputnik Грузия
Организованный в партнерстве с Oceanographic Magazine и The Ocean Photography Awards, конкурс направлен на повышение осведомленности о сохранении океанов и их биоразнообразии через искусство фотографии.
Новости
Победители и финалисты конкурса Ocean Photographer of the Year 2025

16:00 24.09.2025 (обновлено: 17:36 24.09.2025)
Ocean Photographer of the Year – это престижный международный конкурс, который ежегодно собирает лучших фотографов, специализирующихся на съемке океанов, морской жизни и экосистем
Организованный в партнерстве с Oceanographic Magazine и The Ocean Photography Awards, конкурс направлен на повышение осведомленности о сохранении океанов и их биоразнообразии через искусство фотографии.
© photo : Yury Ivanov/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Абсолютным победителем стал Юрий Иванов из России с уникальным кадром двух амфиподов.

Абсолютным победителем стал Юрий Иванов из России с уникальным кадром двух амфиподов.
1/14
© photo : Yury Ivanov/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Абсолютным победителем стал Юрий Иванов из России с уникальным кадром двух амфиподов.

© photo : Ben Thouard/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Победителем в категории "Adventure Photographer of the Year" стал Бен Туар из Франции.

Победителем в категории "Adventure Photographer of the Year" стал Бен Туар из Франции.
2/14
© photo : Ben Thouard/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Победителем в категории "Adventure Photographer of the Year" стал Бен Туар из Франции.

© photo : Craig Parry/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

В разделе "Human Connection Award: People & Planet Ocean" первое место получил Крейг Перри из Австралии.

В разделе "Human Connection Award: People & Planet Ocean" первое место получил Крейг Перри из Австралии.
3/14
© photo : Craig Parry/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

В разделе "Human Connection Award: People & Planet Ocean" первое место получил Крейг Перри из Австралии.

© photo : Hugo Bret/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

В номинации "Conservation (Impact) Photographer of the Year" победил фотограф Хьюго Брет из Франции.

В номинации "Conservation (Impact) Photographer of the Year" победил фотограф Хьюго Брет из Франции.
4/14
© photo : Hugo Bret/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

В номинации "Conservation (Impact) Photographer of the Year" победил фотограф Хьюго Брет из Франции.

© photo : Romain Barats/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Ромен Барац из Франции получил признание в разделе "Fine Art Photographer of the Year" за минималистичное фото пингвина в Антарктике.

Ромен Барац из Франции получил признание в разделе "Fine Art Photographer of the Year" за минималистичное фото пингвина в Антарктике.
5/14
© photo : Romain Barats/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Ромен Барац из Франции получил признание в разделе "Fine Art Photographer of the Year" за минималистичное фото пингвина в Антарктике.

© photo : Jialing Cai/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Цзялин Цай снял на Филиппинах детеныша осьминога.

Цзялин Цай снял на Филиппинах детеныша осьминога.
6/14
© photo : Jialing Cai/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Цзялин Цай снял на Филиппинах детеныша осьминога.

© photo : Romain Barats/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Высокую оценку жюри получила и работа Ромена Бараца из Франции.

Высокую оценку жюри получила и работа Ромена Бараца из Франции.
7/14
© photo : Romain Barats/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Высокую оценку жюри получила и работа Ромена Бараца из Франции.

© photo : Sirachai Arunrugstichai/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Фаворитом в категории "Conservation (Hope) Photographer of the Year" стал Сирачай Арунругстичай из Таиланда.

Фаворитом в категории "Conservation (Hope) Photographer of the Year" стал Сирачай Арунругстичай из Таиланда.
8/14
© photo : Sirachai Arunrugstichai/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Фаворитом в категории "Conservation (Hope) Photographer of the Year" стал Сирачай Арунругстичай из Таиланда.

© photo : Andray Shpatak/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Снимок краба-горошка фотографа Андрея Шпатака из России также был высоко оценен жюри.

Снимок краба-горошка фотографа Андрея Шпатака из России также был высоко оценен жюри.
9/14
© photo : Andray Shpatak/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Снимок краба-горошка фотографа Андрея Шпатака из России также был высоко оценен жюри.

© photo : Kat Zhou/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Кэт Чжоу из США получила признание в категории "Wildlife".

Кэт Чжоу из США получила признание в категории "Wildlife".
10/14
© photo : Kat Zhou/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Кэт Чжоу из США получила признание в категории "Wildlife".

© photo : Aaron Sanders/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Аарон Сандес из Великобритании победил в категории "Young Photographer of the Year", запечатлев двух крошечных кальмаров-бобтейлов.

Аарон Сандес из Великобритании победил в категории "Young Photographer of the Year", запечатлев двух крошечных кальмаров-бобтейлов.
11/14
© photo : Aaron Sanders/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Аарон Сандес из Великобритании победил в категории "Young Photographer of the Year", запечатлев двух крошечных кальмаров-бобтейлов.

© photo : Takumi Oyama/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Работа фотографа Такуми Ояма из Японии победила в категории "Wildlife Photographer of the Year".

Работа фотографа Такуми Ояма из Японии победила в категории "Wildlife Photographer of the Year".
12/14
© photo : Takumi Oyama/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Работа фотографа Такуми Ояма из Японии победила в категории "Wildlife Photographer of the Year".

© photo : Jianping Li/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Работу фотографа Цзяньпин Ли из Китая также высоко отметили.

Работу фотографа Цзяньпин Ли из Китая также высоко отметили.
13/14
© photo : Jianping Li/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Работу фотографа Цзяньпин Ли из Китая также высоко отметили.

© photo : Marcia Riederer/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Марсия Ридерер из Австралии получила первое место в категории "Fine Art Photographer of the Year" за фото карликового полосатика.

Марсия Ридерер из Австралии получила первое место в категории "Fine Art Photographer of the Year" за фото карликового полосатика.
14/14
© photo : Marcia Riederer/OPY2025/Blancpain Ocean Commitment

Марсия Ридерер из Австралии получила первое место в категории "Fine Art Photographer of the Year" за фото карликового полосатика.

