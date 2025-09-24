Победители и финалисты конкурса Ocean Photographer of the Year 2025
Абсолютным победителем стал Юрий Иванов из России с уникальным кадром двух амфиподов.
Победителем в категории "Adventure Photographer of the Year" стал Бен Туар из Франции.
В разделе "Human Connection Award: People & Planet Ocean" первое место получил Крейг Перри из Австралии.
В номинации "Conservation (Impact) Photographer of the Year" победил фотограф Хьюго Брет из Франции.
Ромен Барац из Франции получил признание в разделе "Fine Art Photographer of the Year" за минималистичное фото пингвина в Антарктике.
Цзялин Цай снял на Филиппинах детеныша осьминога.
Высокую оценку жюри получила и работа Ромена Бараца из Франции.
Фаворитом в категории "Conservation (Hope) Photographer of the Year" стал Сирачай Арунругстичай из Таиланда.
Снимок краба-горошка фотографа Андрея Шпатака из России также был высоко оценен жюри.
Кэт Чжоу из США получила признание в категории "Wildlife".
Аарон Сандес из Великобритании победил в категории "Young Photographer of the Year", запечатлев двух крошечных кальмаров-бобтейлов.
Работа фотографа Такуми Ояма из Японии победила в категории "Wildlife Photographer of the Year".
Работу фотографа Цзяньпин Ли из Китая также высоко отметили.
Марсия Ридерер из Австралии получила первое место в категории "Fine Art Photographer of the Year" за фото карликового полосатика.
