https://sputnik-georgia.ru/20250924/295078235.html

Победители и финалисты конкурса Ocean Photographer of the Year 2025

Победители и финалисты конкурса Ocean Photographer of the Year 2025

Sputnik Грузия

Ocean Photographer of the Year – это престижный международный конкурс, который ежегодно собирает лучших фотографов, специализирующихся на съемке океанов... 24.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-24T16:00+0400

2025-09-24T16:00+0400

2025-09-24T17:36+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/18/295078417_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ff10beb9e3ecfbb9eb3fb651a2bffb3b.jpg

Организованный в партнерстве с Oceanographic Magazine и The Ocean Photography Awards, конкурс направлен на повышение осведомленности о сохранении океанов и их биоразнообразии через искусство фотографии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире