Антитеррористический департамент СГБ прибыл к зданию Тбилисского суда
По предварительной информации, в суд поступило сообщение о заложенной в здании бомбе 24.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Сотрудники Антитеррористического департамента Службы государственной безопасности Грузии прибыли в Тбилисский городской суд, где ранее была объявлена эвакуация, сообщил телеканал TV Pirveli. Эвакуацию провели около часа назад в среду, 24 сентября. Сотрудники службы судебных приставов приказали всем покинуть здание суда. По предварительной информации, в суд поступило сообщение о заложенной в здании бомбе. В связи с эвакуацией приостановлены все судебные заседания, включая слушание по делу об убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе. Подсудимый Гела Удзилаури также был эвакуирован. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Новости
ru_GE
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Сотрудники Антитеррористического департамента Службы государственной безопасности Грузии прибыли в Тбилисский городской суд, где ранее была объявлена эвакуация, сообщил телеканал TV Pirveli.
Эвакуацию провели около часа назад в среду, 24 сентября. Сотрудники службы судебных приставов приказали всем покинуть здание суда. По предварительной информации, в суд поступило сообщение о заложенной в здании бомбе.
В связи с эвакуацией приостановлены все судебные заседания, включая слушание по делу об убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе. Подсудимый Гела Удзилаури также был эвакуирован.