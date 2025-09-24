https://sputnik-georgia.ru/20250924/antiterroristicheskiy-departament-sgb-pribyl-k-zdaniyu-tbilisskogo-suda-295072405.html

Антитеррористический департамент СГБ прибыл к зданию Тбилисского суда

Антитеррористический департамент СГБ прибыл к зданию Тбилисского суда

Sputnik Грузия

По предварительной информации, в суд поступило сообщение о заложенной в здании бомбе 24.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-24T14:10+0400

2025-09-24T14:10+0400

2025-09-24T14:10+0400

происшествия

грузия

новости

сгб

тбилисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264276318_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_aa2528ce7e49c59c15e244176a212a47.jpg

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Сотрудники Антитеррористического департамента Службы государственной безопасности Грузии прибыли в Тбилисский городской суд, где ранее была объявлена эвакуация, сообщил телеканал TV Pirveli. Эвакуацию провели около часа назад в среду, 24 сентября. Сотрудники службы судебных приставов приказали всем покинуть здание суда. По предварительной информации, в суд поступило сообщение о заложенной в здании бомбе. В связи с эвакуацией приостановлены все судебные заседания, включая слушание по делу об убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе. Подсудимый Гела Удзилаури также был эвакуирован. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, сгб, тбилисский городской суд