Две новые станции метро построят в Тбилиси – мэр

24.09.2025

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Первую линию тбилисского метро продлят на две станции – по одной в каждом направлении, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. В конце августа мэрия Тбилиси анонсировала начало работы над проектом обустройства вторых, дополнительных, выходов у наиболее загруженных станций метро столицы – "Марджанишвили" и "Театр Ахметели". "Новый проект будет реализован как на станции метро "Театр Ахметели", так и на станции "Варкетили", что позволит продлить метро на одну станцию в обоих направлениях первой линии", – сказал Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства. В направлении Варкетили общая протяженность предполагаемого расширения метро составит 1,2 км. Новая станция будет обслуживать до 4,5 тысячи пассажиров в утренний час пик. По словам мэра, минимальный ежедневный пассажиропоток от крупного ТЦ "Хуалинг" до станции "Варкетили" составляет 66 тысяч человек, часть из которых сможет распределиться и воспользоваться новой станцией. Что касается линии в направлении другого конца города – Глдани, то ее продлят на 1,1 км. В утренний час пик новая станция сможет обслуживать до 5,5 тысячи пассажиров. "Согласно данным уже проведенных исследований, количество пассажиров, пересаживающихся у станции метро "Театр Ахметели", сократится на 4,5 тысячи человек в утренний час пик, а в целом пассажиропоток из Глданского района увеличится на 1,1 тысячи человек", – отметил Каладзе. Также значительно сократится количество пассажиров, которым потребуется дважды пересаживаться, чтобы добраться до станции "Вокзальная площадь". В целом их время в пути сократится почти на 20 минут. "В результате разгрузки движения будут уменьшены перебои в работе транспорта как на прилегающих территориях, так и на станциях метро, на и без того загруженных остановках общественного транспорта", – сказал Каладзе. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

