Эвакуацию объявили в здании Тбилгорсуда

24.09.2025

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В здании Тбилисского городского суда объявлена эвакуация, сообщил Первый канал. Судебные приставы призвали граждан покинуть здание. Причина эвакуации пока неизвестна. В связи с эвакуацией приостановлены все судебные заседания, включая слушание по делу об убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе. Подсудимый Гела Удзилаури также был эвакуирован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

