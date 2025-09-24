https://sputnik-georgia.ru/20250924/evakuatsiyu-obyavili-v-zdanii-tbilgorsuda-295071547.html
Эвакуацию объявили в здании Тбилгорсуда
24.09.2025
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В здании Тбилисского городского суда объявлена эвакуация, сообщил Первый канал. Судебные приставы призвали граждан покинуть здание. Причина эвакуации пока неизвестна. В связи с эвакуацией приостановлены все судебные заседания, включая слушание по делу об убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе. Подсудимый Гела Удзилаури также был эвакуирован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
