Граждане Марокко задержаны в Грузии за незаконное пересечение границы
Граждане Марокко задержаны в Грузии за незаконное пересечение границы
Им грозит до пяти лет лишения свободы 24.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Двое граждан Марокко задержаны в Аджарии за незаконное пересечение государственной границы Грузии, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанным 34 и 41 год. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Следствием установлено, что задержанные группой незаконно пересекли государственную границу Грузии, минуя КПП. Следствие ведется по статье "Незаконное пересечение Государственной границы Грузии группой лиц". Накануне грузинские пограничники пресекли въезд в страну двоих иностранцев с территории Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Граждане Марокко задержаны в Грузии за незаконное пересечение границы

21:01 24.09.2025 (обновлено: 21:40 24.09.2025)
© AP Photo / Matilde CampodonicoТюрьма, фото из архива
Тюрьма, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Matilde Campodonico
Им грозит до пяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Двое граждан Марокко задержаны в Аджарии за незаконное пересечение государственной границы Грузии, сообщили в пресс-службе МВД.
Задержанным 34 и 41 год. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Следствием установлено, что задержанные группой незаконно пересекли государственную границу Грузии, минуя КПП.
Следствие ведется по статье "Незаконное пересечение Государственной границы Грузии группой лиц".
Накануне грузинские пограничники пресекли въезд в страну двоих иностранцев с территории Турции.
