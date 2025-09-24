https://sputnik-georgia.ru/20250924/grazhdane-marokko-zaderzhany-v-gruzii-za-nezakonnoe-peresechenie-granitsy-295082893.html

Граждане Марокко задержаны в Грузии за незаконное пересечение границы

Им грозит до пяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Двое граждан Марокко задержаны в Аджарии за незаконное пересечение государственной границы Грузии, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанным 34 и 41 год. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Следствием установлено, что задержанные группой незаконно пересекли государственную границу Грузии, минуя КПП. Следствие ведется по статье "Незаконное пересечение Государственной границы Грузии группой лиц". Накануне грузинские пограничники пресекли въезд в страну двоих иностранцев с территории Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

