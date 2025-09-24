https://sputnik-georgia.ru/20250924/gruziya-otkazalas-ot-uchastiya-vo-vstreche-glav-mid-stran-es-v-lyuksemburge-295071170.html

Грузия отказалась от участия во встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге

Грузия отказалась от участия во встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Грузия не примет участия во встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге, поскольку приглашение было направлено на уровне посла, а не министра, что указывает на несерьезное отношение института ЕС и является попыткой использовать вопрос для политических спекуляций, говорится в сообщении МИД Грузии. Авторитетный западный обозреватель Рикард Йозвяк сообщил, что глава МИД Грузии Мака Бочоришвили не получила приглашение на запланированную 20 октября встречу. Оно было направлено лишь послу Грузии при ЕС Вахтангу Махароблишвили. Как пояснил Йозвяк, решение связано с ограничением контактов с высокопоставленными чиновниками Грузии в ответ на антидемократические и антизападные шаги властей. "Приглашение Грузии на министерскую встречу, запланированную Европейской службой внешних связей на уровне посла, указывает на несерьезное отношение института ЕС. Это демонстрирует не только отрицание геополитической, но и простой географической реальности и является еще одной попыткой использовать вопрос приглашения Грузии на мероприятия ЕС для политических спекуляций, поощрения радикальной повестки и поляризации в самой Грузии", – отметили в МИДе. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что несколько недель назад грузинская сторона проинформировала Европейскую службу внешних связей о своей позиции по участию в мероприятии. Как отметили в МИДе, с учетом роли Грузии как в вопросах региональной безопасности, так и в сфере связности, участие страны на соответствующем уровне в этих важных дискуссиях должно отвечать интересам государств-членов ЕС. "Учитывая значимость вопроса и роль Грузии в сфере связности, приглашение страны на встречу министров на уровне посла является неприемлемым и вызывает непонимание относительно оснований и причин подобного подхода", – отметили в ведомстве. В ведомстве выразили надежду, что большинство стран ЕС осознают геополитические потребности, ценят партнерство с Грузией и ее значение в вопросах связности Европы и Азии, и не поддержат позицию Европейской службы внешних связей. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Евросоюз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

