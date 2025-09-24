https://sputnik-georgia.ru/20250924/kurs-lari-dollar-295065670.html

Курс лари на среду – 2,7141 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0147 лари по отношению к доллару 24.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 сентября в размере 2,7141 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0147 лари по отношению к доллару.

