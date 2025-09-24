"Лело" участвует в проекте насильственного свержения власти в Грузии – Папуашвили

https://sputnik-georgia.ru/20250924/lelo-uchastvuet-v-proekte-nasilstvennogo-sverzheniya-vlasti-v-gruzii--papuashvili-295078025.html

Они разрушат все, не оставят камня на камне, устроят коллапс в городе, заявил спикер парламента Грузии 24.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело" – это партия мошенников, действующая по указаниям извне, главная цель которой – при возможности устроить коллапс в Тбилиси и насильственно свергнуть власть в Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ранее кандидат в вице-мэры от "Лело – Сильная Грузия" Алеко Элисашвили заявил, что в случае победы кандидата от их партии Ираклия Купрадзе они организуют забастовку муниципальных служб в столице. ""Лело" – это партия мошенников, созданная с целью обмана… Их главная задача заключается в том, что если у них появится хоть малейшая власть и возможность повлиять на решения, они разрушат все, не оставят камня на камне, устроят коллапс в городе", – сказал Папуашвили. Этим заявлением они прямо подтвердили, что это единый план против Грузии, разработанный извне, отметил глава грузинского парламента. По его словам, попытки иностранцев повлиять на Грузию через пропаганду и давление провалились, и "народ дал им достойный ответ". Сейчас их стратегия сводится к социальному давлению на людей, добавил он. "Это именно часть данного плана, и они сами заявляют, что являются частью проекта насильственного свержения, объявленного ими", – резюмировал Папуашвили. Выборы в Тбилиси В столице Грузии 4 октября состоятся выборы мэра и депутатов местного совещательного органа – сакребуло. Согласно предварительным данным, число избирателей составляет 1 035 873 человека. Тбилисское сакребуло – крупнейший муниципальный совещательный орган страны. Оно состоит из 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам, а остальные – в мажоритарных округах большинством голосов. Чтобы провести кандидата, партия должна набрать более 4% голосов. Депутатом сакребуло может стать гражданин Грузии, достигший 21 года и проживший в стране не менее полугода. Мэр Тбилиси избирается путем прямого голосования. Кандидат должен быть гражданином Грузии старше 25 лет и проживать на территории страны не менее полугода. Выдвинуть кандидата на должность могут как партии, так и инициативные группы граждан. Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы. В голосовании в Тбилиси могут участвовать только граждане Грузии старше 18 лет, зарегистрированные в столице или фактически проживающие в городе. По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий. Желание побороться за пост мэра столицы Грузии выразили 9 кандидатов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

