Музыканты со всего мира приняли участие в джазовом фестивале "Геленджик – Молодое"
Музыканты со всего мира приняли участие в джазовом фестивале "Геленджик – Молодое"
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В Геленджике завершился первый международный джазовый фестиваль "Геленджик – Молодое", организованный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке компании "Красный квадрат". Музыкальное событие собрало исполнителей из России, США, Китая, Бразилии, Индии, Италии и Кубы. Неформальным гимном фестиваля стала композиция Анны Герман "Город влюбленных", исполненная трио народного артиста РФ Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб.На сцене также выступили бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос, китайский саксофонист и вокалист Рени Бао, индийский ансамбль Rajeev Raja Combine и кубинский перкуссионист Норлан Матурель."Россия – за мир. Музыканты – за мир. Мы все здесь безусловно за справедливый мир. Несправедливого мира Россия не потерпит", – заявил на открытии фестиваля его идейный вдохновитель, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Хедлайнером мероприятия стал коллектив Imperialis Orchestra, основанный саксофонистом Тарасом Гусаровым и продюсером Артемием Меньщиковым. Завершением фестиваля стала совместная импровизация всех участников, среди которых российские и зарубежные музыканты, а также вокалистка Сандра Фракенберг. Киселев выразил надежду, что проект будет развиваться, а строящийся в Геленджике "Белый остров" станет не только винной столицей, но и площадкой для будущих международных джазовых форумов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
12:12 24.09.2025 (обновлено: 12:15 24.09.2025)
© RIA NovostiДжазовый фестиваль в Геленджике
© RIA Novosti
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В Геленджике завершился первый международный джазовый фестиваль "Геленджик – Молодое", организованный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке компании "Красный квадрат". Музыкальное событие собрало исполнителей из России, США, Китая, Бразилии, Индии, Италии и Кубы.
Неформальным гимном фестиваля стала композиция Анны Герман "Город влюбленных", исполненная трио народного артиста РФ Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб.
На сцене также выступили бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос, китайский саксофонист и вокалист Рени Бао, индийский ансамбль Rajeev Raja Combine и кубинский перкуссионист Норлан Матурель.
"Россия – за мир. Музыканты – за мир. Мы все здесь безусловно за справедливый мир. Несправедливого мира Россия не потерпит", заявил на открытии фестиваля его идейный вдохновитель, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Хедлайнером мероприятия стал коллектив Imperialis Orchestra, основанный саксофонистом Тарасом Гусаровым и продюсером Артемием Меньщиковым. Завершением фестиваля стала совместная импровизация всех участников, среди которых российские и зарубежные музыканты, а также вокалистка Сандра Фракенберг.
Киселев выразил надежду, что проект будет развиваться, а строящийся в Геленджике "Белый остров" станет не только винной столицей, но и площадкой для будущих международных джазовых форумов.
