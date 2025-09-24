https://sputnik-georgia.ru/20250924/muzykanty-so-vsego-mira-prinyali-uchastie-v-dzhazovom-festivale-gelendzhik---molodoe-295070171.html

Музыканты со всего мира приняли участие в джазовом фестивале "Геленджик – Молодое"

Музыканты со всего мира приняли участие в джазовом фестивале "Геленджик – Молодое"

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В Геленджике завершился первый международный джазовый фестиваль "Геленджик – Молодое", организованный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке компании "Красный квадрат". Музыкальное событие собрало исполнителей из России, США, Китая, Бразилии, Индии, Италии и Кубы. Неформальным гимном фестиваля стала композиция Анны Герман "Город влюбленных", исполненная трио народного артиста РФ Даниила Крамера вместе с певицей Екатериной Готлиб.На сцене также выступили бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос, китайский саксофонист и вокалист Рени Бао, индийский ансамбль Rajeev Raja Combine и кубинский перкуссионист Норлан Матурель."Россия – за мир. Музыканты – за мир. Мы все здесь безусловно за справедливый мир. Несправедливого мира Россия не потерпит", – заявил на открытии фестиваля его идейный вдохновитель, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Хедлайнером мероприятия стал коллектив Imperialis Orchestra, основанный саксофонистом Тарасом Гусаровым и продюсером Артемием Меньщиковым. Завершением фестиваля стала совместная импровизация всех участников, среди которых российские и зарубежные музыканты, а также вокалистка Сандра Фракенберг. Киселев выразил надежду, что проект будет развиваться, а строящийся в Геленджике "Белый остров" станет не только винной столицей, но и площадкой для будущих международных джазовых форумов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

