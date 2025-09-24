https://sputnik-georgia.ru/20250924/natsbank-gruzii-za-dva-goda-zakryl-okolo-100-obmennykh-punktov-za-narusheniya-295064630.html

Нацбанк Грузии за два года закрыл около 100 обменных пунктов за нарушения

Нацбанк Грузии за два года закрыл около 100 обменных пунктов за нарушения

24.09.2025

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии в период с 2022 по 2024 год проверил на факты отмывания денег и соблюдение правил регистрации 462 обменных пункта и закрыл около 100, говорится в информации регулятора. В Грузии деятельность обменных пунктов валюты является компетенцией Национального банка, и все пункты обязательно должны быть зарегистрированы в системе Нацбанка. По данным Национального банка Грузии, общий размер штрафов для обменных пунктов за два года за нарушение правил составил 3,5 миллиона лари. Всего же на данный момент зарегистрировано в Грузии 513 пунктов обмена валют, которые работают в 721 локации. Прокуратура Грузии 16 сентября сообщила о раскрытии дела об отмывании средств через пункт обмена валют. Владельцу обменного пункта удалось легализовать 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро, которые поступали в Грузию в тайниках из-за рубежа. Как работали преступники По данным прокуратуры, члены группы, находящиеся в сговоре с задержанным, систематически обеспечивали ввоз из сопредельных стран особо крупных сумм иностранной валюты неустановленного происхождения в обход таможенных процедур, в специальных тайниках, устроенных в автомобилях, и доставляли деньги в принадлежащий обвиняемому пункт обмена валюты. Обвиняемый, с целью придания законного вида собранной вышеуказанным способом особо крупной сумме иностранной валюты неустановленного происхождения, в разные периоды вносил их в банковские учреждения, как якобы законный доход, полученный в рамках деятельности обменного пункта, и предоставлял ложные данные о происхождении средств. Таким образом, незаконно полученным средствам придавался легальный вид путем конвертации валют, приобретения недвижимости и передачи другим лицам в распоряжение. В данный момент следствием уже изъята крупная сумма наличности. Также прокуратура намерена конфисковать все имущество, полученное преступным путем. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

