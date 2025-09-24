https://sputnik-georgia.ru/20250924/natsbank-gruzii-za-dva-goda-zakryl-okolo-100-obmennykh-punktov-za-narusheniya-295064630.html
Нацбанк Грузии за два года закрыл около 100 обменных пунктов за нарушения
Нацбанк Грузии за два года закрыл около 100 обменных пунктов за нарушения
Общий размер штрафов для обменных пунктов за два года за нарушение правил составил 3,5 миллиона лари 24.09.2025
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии в период с 2022 по 2024 год проверил на факты отмывания денег и соблюдение правил регистрации 462 обменных пункта и закрыл около 100, говорится в информации регулятора. В Грузии деятельность обменных пунктов валюты является компетенцией Национального банка, и все пункты обязательно должны быть зарегистрированы в системе Нацбанка. По данным Национального банка Грузии, общий размер штрафов для обменных пунктов за два года за нарушение правил составил 3,5 миллиона лари. Всего же на данный момент зарегистрировано в Грузии 513 пунктов обмена валют, которые работают в 721 локации. Прокуратура Грузии 16 сентября сообщила о раскрытии дела об отмывании средств через пункт обмена валют. Владельцу обменного пункта удалось легализовать 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро, которые поступали в Грузию в тайниках из-за рубежа. Как работали преступники По данным прокуратуры, члены группы, находящиеся в сговоре с задержанным, систематически обеспечивали ввоз из сопредельных стран особо крупных сумм иностранной валюты неустановленного происхождения в обход таможенных процедур, в специальных тайниках, устроенных в автомобилях, и доставляли деньги в принадлежащий обвиняемому пункт обмена валюты. Обвиняемый, с целью придания законного вида собранной вышеуказанным способом особо крупной сумме иностранной валюты неустановленного происхождения, в разные периоды вносил их в банковские учреждения, как якобы законный доход, полученный в рамках деятельности обменного пункта, и предоставлял ложные данные о происхождении средств. Таким образом, незаконно полученным средствам придавался легальный вид путем конвертации валют, приобретения недвижимости и передачи другим лицам в распоряжение. В данный момент следствием уже изъята крупная сумма наличности. Также прокуратура намерена конфисковать все имущество, полученное преступным путем. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
